7 شروط لتقديم اعتذارات عن أعمال امتحانات الثانوية العامة 2022

أعلنت عدد من المديريات التعليمية، تعليمات هامة بشأن قبول الاعتذارات عن أعمال امتحانات الثانوية العامة 2022، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 20 يونيو الجاري، للمواد غير المضافة للمجموع، و26 يونيو للمواد الأساسية، وفقاً للجدول المعلن من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

حالات قبول الاعتذارات عن أعمال امتحانات الثانوية العامة 2022

وحددت المديريات التعليمية حالات قبول الاعتذارات عن أعمال امتحانات الثانوية العامة 2022 وهي كالتالي:

- الحالات المرضية مع تسليم تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية.

- وجود طفل رضيع حتى عامين، ويتطلب صورة من تحقيق الشخصية للأم مع شهادة ميلاد الطفل.

- وفاة الزوج، يجب تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج وصورة بطاقة الزوجة.

- عمل الزوج بمنطقة نائية، خطاب معتمد من جهة عمل الزوج بالمنطقة النائية، وأنه ما زال على قوة العمل حتى تاريخه، وصورة بطاقة الزوجة.

- سفر الزوج للخارج، ويتم تقديم صورة جواز السفر بتأشيرة الخروج مرسلة بالفاكس بتاريخ حديث وصورة بطاقة الزوجة.

- رعاية الأبناء المعاقين ذهنياً والأزواج أصحاب الأمراض السرطانية، ويتم تقديم تقرير طبي معتمد.

- ندب الزوج والزوجة لأعمال الامتحانات (يقبل اعتذار أحدهما)، ويتقدم المعتذر بخطاب الندب وصورة من خطاب ندب الطرف الآخر مع صورة تحقيق الشخصية للزوجة (الرقم القومي)، وإقرار من أحدهما يتعهد بتنفيذ الندب الصادر له.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

يوم الإثنين 20 يونيو امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الثلاثاء 21 يونيو امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

يوم الأحد 26 يونيو امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الثلاثاء 28 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

يوم الأحد 3 يوليو امتحان مادة الكيمياء لشعبة العلوم والرياضيات ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

يوم الثلاثاء 5 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية لشعبة رياضة.

يوم الخميس 7 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الأولى للشعبتين.

يوم الخميس 14 يوليو امتحان مادة الفيزياء للعلوم والرياضيات والتاريخ للشعبة الأدبية.

يوم الأحد 17 يوليو امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة والرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» وعلم النفس والاجتماع.

يوم الثلاثاء 19 يوليو امتحان مادة الرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية».

يوم الخميس 21 يوليو امتحان مادة الأحياء لشعبة علوم والرياضيات التطبيقية والفلسفة والمنطق.