تعليمات مهمة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2022 للطلاب ومسئولي اللجان

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2022، ورقياً في المدارس بنظام البابل شيت، وأصدرت المديريات تعليمات مهمة في خطاب عاجل لجميع مدارس المرحلة الثانوية لتوعية الطلاب بطرق الإجابة على البابل شيت وتعليمات دخول الامتحانات واستخدام كتيب المفاهيم.

تعليمات عاجلة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2022

- التأكد من كتابة البيانات الخاصة بالطالب في القسم العلوى من البابل شيت بخيط جيد وبقلم أزرق جاف.

- يجب على الطالب قراءة التعليمات الخاصة بالامتحانات بعناية.

- على الطالب أن يقوم باستبدال ورقة الإجابة إذا كانت تالفة.

- يجب على الطالب أن يقوم بملىء بياناته بشكل صحيح.

- عند اختيار الإجابة الصحيحة يقوم بتظليل الدائرة بشكل كامل داخل الإطار بورقة البابل شيت.

- على الطالب أن يتأكد من تطابق رقم السؤال مع ورقة الأسئلة.

- التأكد من الكتابة بالقلم الجاف الأزرق.

- لا يجوز استخدام مزيل للكتابة.

- إذا رغب الطالب في تغيير إجابته يقوم بوضع علامة «×» على الدائرة الخطأ ثم يظلل الدائرة الأخرى.

- إذا تم الشطب بأي طريقة أخرى على الإجابة فلن تحسب الدرجة.

- لا يصح اختيار أكثر من إجابة واحدة.

- لا يجوز الكتابة على مجلدات مفاهيم الثانوية العامة مطلقاً.

- على الطالب أن يقوم بتسليم مجلدات المفاهيم الخاصة بالامتحانات نهاية الامتحانات لاستخدامها في الأعوام التالية.

- الالتزام بهذه التعليمات مسئولية الطالب والإخلال بها لا يعد سبباً للتظلم ولن يعتد به.

- إذا تأخر الطالب عن موعد بدء الامتحان في أي مادة مدة لا تزيد عن 15 دقيقة بعذر يقبله رئيس اللجنة يسمح له بدخول الامتحان وإذا زادت مدة التأخير عن ذلك لا يسمح بدخول الامتحان في هذه المادة فقط.

- محاولة الغش أو التخاطب بين الطلاب أو مخالفة اللوائح التي تتعلق بالامتحان تعرض الطالب لإلغاء الامتحان تطبيقاً لأحكام القرار الوزاري رقم 34 المنظم بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان.

- التأكد من عدد أوراق كراسة الأسئلة قبل بدء الإجابة.

- أن تملأ البيانات الخاصة بك بكراسة الأسئلة وورقة البابل شيت باللغة العربية وبخط واضح قبل البدء في الإجابة بما فيها كود الجلسة الامتحانية.

- عدم كتابة اسمك أو رقم جلوسك في غير المكان المخصص لذلك بكراسة الأسئلة وورقة البابل شيت.

- ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة تظليلاً كاملاً بورقة البابل شيت واختيار أكثر من إجابة يفقدك درجة السؤال.

- تسليم كراسة الأسئلة وورق البابل شيت إلى الملاحظ يداً بيد بعد انتهاء الإجابة.

- يجب أن تحمل معك جميع الأدوات اللازمة للامتحان في أي مادة إذ لا تصرف لك سوى كراسة الأسئلة وورقة البابل شيت وورقة المفاهيم فقط.

- عدم دخول الطالب بأي كراسات أو مذكرات أو هاتف محمول أو أي أجهزة للامتحان.

لا يسمح بخروجك من الامتحان إلا في النصف ساعة الأخيرة من الزمن المقرر وبعد تسليم كراسة الأسئلة وورقة البابل شيت.