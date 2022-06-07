التعليم: امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة تعقد بالمدارس

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تواصل الاستعدادات النهائية، لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، من خلال إعداد مقرات اللجان الامتحانية في مختلف محافظات الجمهورية، وتحديد محظورات الامتحانات، وتوزيع أرقام الجلوس، وتجهيز خطة شاملة، لتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية، ضد جائحة فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

امتحانات الثانوية العامة 2022 تبدأ يوم 20 يونيو

وأكد شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن امتحانات الثانوية العامة 2022، تبدأ يوم 20 يونيو الجاري، بالمواد الغير مضافية للمجموع، قائلا: «امتحانات المواد غير المضافة للمجموع تعقد في لجان مؤمنة في المدارس ولن تعقد في المنازل كما يدعي البعض»، مشيرا إلى أن جميع أسئلة الامتحانات ستكون اختيار من متعدد ولن تحتوى على أى أسئلة مقالية، وتعتمد الأسئلة على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين والحشو.

امتحانات الثانوية العامة للمواد المضافة للمجموع تبدأ 26 يونيو الجاري

وأوضح وزير التعليم، أن امتحانات الثانوية العامة 2022 للمواد المضافة للمجموع تبدأ يوم 26 يونيو الجاري، حيث تنتهى الامتحانات يوم 21 يوليو المقبل، مؤكدا أن جميع اللجان الامتحانية ستكون معقمة تماما ضد جائحة فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، منوها بأنه سيتم مراقبة سير العملية التعليمية من داخل عرفة العمليات المركزية، والتي ستكون متصلة بجميع غرف العمليات في المحافظات المختلفة، لمتابعة الامتحانات، والتأكد من سيرها، وعدم وجود أى معوقات تؤثر على سيرها.

كاميرات مراقبة لمنع الغش

وأشار شوقي إلى أنه سيتم تركيب كاميرات مراقبة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، لضبط الطلاب الغشاشين، والتأكد من سير الامتحانات دون حدوث أي مشكلات أو معوقات تذكر، منوها بأن جميع محاضر الغش سيتم تحويلها إلى النيابة العامة.