واشنطن بوست: عقار للسرطان يشفي الأورام بنسبة 100٪

بعد ستة أشهر من العلاج التجريبي، اختفت الأورام في جميع المرضى الـ14 الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان المستقيم في مراحله المبكرة، الذين أكملوا الدراسة بحلول وقت نشرها، وأشاد الباحثون في مجال سرطان القولون والمستقيم بالدراسة، التي نُشرت في مجلة «نيوو إنجلاند جورنال أوف ميديسين»، باعتبارها تطورًا رائدًا يمكن أن يؤدي إلى علاجات جديدة لأنواع السرطان الأخرى أيضًا.

النتيجة هي الأولى من نوعها

ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن أندريا كريسيك، أخصائية الأورام في مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان في نيويورك والمشاركة الرئيسية في الدراسة: «لا أعتقد أن أي شخص قد رأى هذا من قبل، لقد اختفت الأورام من كل المرضى».

اختفاء آثار السرطان

وقالت الصحيفة إن جميع المرضى يشتركون في نفس عدم الاستقرار الجيني في سرطان المستقيم ولم يخضعوا للعلاج بعد، وتم إعطاء كل منهم تسع جرعات من دواء «دوستارليماب» في الوريد، وهو دواء جديد نسبيًا مصمم لمنع بروتين معين في الخلية السرطانية، والذي يمكن أن يتسبب في منع الجهاز المناعي من الاستجابة لمكافحة السرطان، بعد ستة أشهر، كشفت الفحوصات التي أظهرت ذات مرة أورامًا متشابكة ومعقدة عبارة عن أنسجة وردية ناعمة، لم يتم الكشف عن أي أثر للسرطان في عمليات الأشعة أو أخذ العينات أو القيام بفحوصات جسدية.

نتائج واعدة

وتابعت الصحيفة أن النتائج كانت ناجحة جدًا لدرجة أن كل المرضى الـ14 الذين أكملوا التجربة لم يحتاجوا إلى علاج متابعة مخطط له بالإشعاع والعلاج الكيميائي أو الجراحة، ولم يكن هناك أي مضاعفات كبيرة من الدواء، ولا يزال أربعة مرضى آخرين في التجربة يخضعون للعلاج ولكن حتى الآن يظهرون نفس النتائج الواعدة.