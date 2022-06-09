حظك اليوم برج السرطان الخميس 9-6-2022 مهنيا وعاطفيا

برج السرطان من الأبراج المائية، الذي يفضل الاحتفاظ بحياته الشخصية لنفسه فهو من الصعب التحدث عن يومه مع الغرباء، بل يحتاج للثقة في البداية، أما على المستوى العملي فهو لا يتهاون في التعامل مع الموظفين، وهو دقيق لدرجة قد تسبب غصب العاملين معه

ولمواليد برج السرطان المهتمين بمتابعة التغيرات اليومية في حركة الفلك والكواكب وغيرها، تعرض بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» مواليد برج السرطان إن حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي، تزداد اليوم نقاطك الإيجابية في عيون الآخرين وتتحرك بجرأة وشجاعة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، فأن أصحاب هذا البرج اليوم، القمر في برجك ويساعدك ذلك على إثبات وجودك وتفتن الجميع بسحر شخصيتك رغم الضغوط.

مشاهير برج السرطان

يتميز أصحاب برج السرطان بالذكاء الشديد وسرعة البديهة، والابداع بسبب خياله الواسع، وقدرته على التفكير خارج الصندوق لذلك يتميز في المجالات العمل، ومن أبرز مشاهير هذا البرج اللبنانية نوال الزغبي، ونيكول سابا، ونرمين الفقي، ودوللي شاهين، وشيرين رضا، والعندليب الراحل عبدالحليم حافظ، وأحمد فلوكس، وأحمد السعدني، وعلى المستوى العالمي الفنانين صوفيا فيرغارا، بريانكا شوبرا، ميندي كالينغ، باميلا أندرسون، جاين لينش.