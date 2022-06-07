« التضامن»: 4 ملايين و400 ألف مستفيد من المنصة الإلكترونية الخاصة بالأسرة

قال ممدوح المصري المنسق التنفيذي لمشروع مودة بوزارة التضامن، إنّه يتم تدريس محتوى المشروع في الجامعات المصرية، ومراكز الشباب، مشيدًا بتضافر الجهود بين مؤسسات الدولة لدعم مشروع مودة الذي يقدم خدماته بالاشتراك مع عدد من الهيئات والوزارات.

4 ملايين و400 ألف مستفيد من المنصة الإلكترونية

وأضاف «المصري»، في حوار مع الإعلاميتين أية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» على قناة «dmc»، أنه وصل عدد المستفيدين من المنصة الإلكترونية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر شباب العالم في ديسمبر 2019، إلى 4 ملايين و400 ألف شاب وفتاة، إضافة إلى بعض الأسر التي استفادت من بعض المحتوى المتعلق بالتربية وإدارة الموارد الاقتصادية.

تصحيح المفاهيم المغلوطة

وأشار المنسق التنفيذي لمشروع مودة بوزارة التضامن، إلى أنّ مشروع مودة يستهدف تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة مثل «أن كثرة الإنجاب عزوة»، و«أن الأبناء سند»، لافتًا إلى عدم صحة هذه المفاهيم، إذ أنه كلما قل عدد أفراد الأسرة زادت جودة الحياة، مشيرًا إلى أنه ليس المقصود هنا بجودة الحياة الشق الاقتصادي فقط، وإنما تشمل الرعاية والتربية والاهتمام والتركيز مع سلوكيات الأطفال.

وأكد أنّ أكثر المفاهيم المغلوطة انتشارًا في المجتمع هو الاعتقاد بأن المرأة هي المسؤولة عن تحديد نوع الجنين، وهو ما ينتج عنه زيجات متعددة من الزوج للرغبة في إنجاب الذكور، وكذلك مفهوم أن تعاطي المخدرات يعمل على زيادة القدرة الجنسية، إضافة إلى مفهوم خاطئ آخر وهو أن ختان البنات عفة وطهارة، وهو غير صحيح فالعفة والطهارة تكون نتيجة التربية السليمة، لافتًا لوجود حالات طلاق كثيرة بسبب علم الأب بقيام الأم بختان البنات دون علمه.