رئيس «محلية النواب»: ليس لدينا أجندات.. ولا نتحدث عن فساد إلا بوقائع

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو رأس السلطة التنفيذية، والرئيس نفسه أكد أن المجاملة فساد وأنه لا يوجد أحد أكبر من المحاسبة، مضيفا «يجب علينا مساعدة الرئيس ودعمه ومساندته، لأننا لا نهاجم أحدا على المستوى الشخصي، وهدفنا هو ضبط العمل المؤسسي».

منهج عمل «محلية النواب»

وذكر النائب أحمد السجيني عضو مجلس النواب، أن اللجنة تعمل بمنهج يعلمه الجميع، قائلا: «ليس لدينا أجندات أو أهواء خاصة، أو معارك شخصية مع أحد، وما يحكمنا في عملنا هو الصالح العام».

وأشار «السجيني»، خلال اجتماع اللجنة اليوم في مجلس النواب، تعقيبا على ما تم تداوله أمس ببعض المواقع الصحفية، حول توجيه اتهامات من جانب اللجنة للهيئة العامة للطرق والكبارى بشأن وجود شبهات فساد، قائلا: «هذه اللجنة لا يمكن أن تتحدث أو حتى تلمح مجرد تلميح حول شبهات فساد إداري أو إهدار للمال العام دون أن يكون لديها المستندات والوقائع كافة التي تثبت ذلك».

طلبات الإحاطة

وأوضح «السجيني» أن اللجنة تستقي معلوماتها من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب والمحافظين والجهاز التنفيذي بالمحليات، وكذلك المواطنين في الشارع، لافتا إلى أنه يجب على اللجنة مراجعة تلك البيانات والمعلومات والتأكد من مدى صحتها، مضيفا: «ولدينا بدل الواقعة وقائع».

يذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عقدت اجتماعها، اليوم الخميس، لمناقسة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمحافظة مطروح.