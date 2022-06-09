للمصريين بالخارج.. خطوات الحصول على وثيقة التأمين من خلال «واتس آب»

طريقة جديدة، أتاحتها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، للحصول على وثيقة التأمين، التي أطلقتها الوزارة للمصريين بالخارج، كمشروع قومي يستهدف منح الحماية التأمينية للمصريين بالخارج، بهدف حماية المصريين العاملين بالخارج ورعايتهم في جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال استخدام تطبيق «الواتس آب».

جهود وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج

حيث حددت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، رقم محمول، يمكن من خلاله التواصل عبر تطبيق «واتس آب»، ومن ثم الحصول على وثيقة التأمين، وذلك تسهيلا على المصريين العاملين بالخارج، عملية الحصول على وثيقة التأمين.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات الحصول على وثيقة التأمين من خلال «واتس آب»، وفقا لبيان وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

خطوات الحصول على وثيقة التأمين من خلال «واتس آب»

1- تسجيل الرقم التالي «00201501115242»، الذي حددته وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، للحصول على وثيقة التأمين.

2- تسجيل البيانات الخاصة بالمصريين بالخارج الراغبين فى الحصول على وثيقة التأمين، وتشمل تسجيل البيانات الشخصية للمؤمن عليه، والتى تتمثل في:

- الاسم.

- تصريح العمل.

- جواز السفر.

الحالات المستفادة من وثيقة التأمين من المصريين بالخارج

حددت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حالتين للاستفادة من وثيقة التأمين للمصريين بالخارج، والتى تتمثل في:

1- حالة الوفاة الطبيعية:

فى هذه الحالة، تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط، وبما لا يجاوز مائة ألف جنيه مصري.

2- حالة الوفاة بحادث:

وفى هذه الحالة تلتزم المجمعة بدفع مبلغ 100 ألف جنيه فقط، حيث تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان إلى أرض الوطن طبقاَ للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع باق المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاَ لإعلام الوراثة الذي يتم تقديمه للمجمعة.