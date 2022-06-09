«إبصار» يجري 50 عملية مياه بيضاء لغير القادرين مجانا بالإسكندرية

ينظم المركز العربي لمكافحة العمى «إبصار»، التابع لاتحاد الأطباء العرب، اليوم الخميس، قافلة طبية مجانية بمحافظة الإسكندرية؛ لتخفيف معاناة المرضى غير القادرين، والحد من انتشار أمراض العيون التي تسبب العمى.

إجراء 50 عملية مياه بيضاء لأهالي الإسكندرية

وقال اتحاد الأطباء العرب في بيان أصدره اليوم، أن القافلة تستهدف إجراء 50 عملية عيون لإزالة المياه البيضاء، إضافة إلى الفحص والكشف اللازم لغير القادرين من أهالي محافظة الإسكندرية.

وتأتى قافلة مركز إبصار ضمن خطة المركز المستهدفة للعام الحاري 2022، والتي تتمثل في إجراء 1000 عملية مياه بيضاء، بعدد من محافظات مصر، وكذلك عدد من الدول الأفريقية.

أمين عام الاتحاد: نهدف لتقليل حالات العمى وتفادي أسبابه

وأكد الدكتور أسامة رسلان، أمين عام اتحاد الأطباء العرب، أن الهدف من قوافل مكافحة العمى التي يقوم بها مركز «إبصار» داخل وخارج مصر، هو تقليل حالات العمى الذي يمكن تفاديه، وتخفيف نسبة الإصابة بأمراض المياه البيضاء والزرقاء، والتفاعل مع مبادرة منظمة الصحة العالمية والتي تنشد القضاء على مشكلات العمى.