إطلاق 6 قوافل طبية بقرى المنيا ضمن «حياة كريمة» خلال شهر يونيو

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية الصحة ستنظم عدداً من القوافل الطبية على مستوى مراكز المحافظة خلال الشهر الجاري، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي حرصاً على صحة وسلامة المواطن، وضمن جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية، والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

خدمات طبية وعلاجية بالمجان

قال الدكتور محمد نادي، وكيل صحة المنيا، إن المديرية ستنظم (6) قوافل طبية بقرى المحافظة حتى 28 يونيو الجاري، بواقع يومين متتاليين بكل قرية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان.

وأضاف وكيل الصحة، أن القوافل العلاجية تستهدف توقيع الكشف الطبى بقرى (زاوية الجدامى بمركز مغاغة - الشيخ حسن بمركز مطاى - الحاج قنديل بمركز ديرمواس - قريتى هور وبنى روح بمركز ملوى- وقرية طوخ الخيل بمركز المنيا)، وذلك من خلال نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية، من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.

توقيع الكشف على 12 ألف طفل

وأعلنت مديرية الصحة، عن توقيع الكشف الطبي على 12 ألف و208 أطفال من الأطفال حديثي الولادة، خلال شهر مايو الماضي ، وذلك في إطار مبادرة السمعيات التي تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية التي أطلقها رئيس الجمهورية حرصا على صحة الطفل المصري.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن مبادرة السمعيات تهدف إلى توقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، حيث قامت وحدات ومراكز الرعاية الأساسية بكافة مراكز المحافظة بتوقيع الكشف والفحص الطبي على 12 ألف و 208 طفلًا حديث الولادة خلال شهر مايو الماضي.