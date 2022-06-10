سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 10-6-2022 في البنوك المصرية

كونه أعلى عملة مقابل الجنيه المصري، لذا يعد الدينار الكويتي عملة مثيرة للاهتمام بشكل كبير، خصوصا للمصريين العاملين في دولة الكويت أو ذويهم، حتى يستطيعون معرفة قيمة ما يمتلكونه من أموال، خصوصا بعد ما تسببت فيه الحرب بين روسيا وأوكرانيا في اقتصاد العالم.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية العاملة في مصر، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 10 يونيو من عام 2022، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم نحو 61.02 جنيه للبيع مقابل 58.54 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 58.60 جنيه للشراء مقابل 61.1 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، اليوم الجمعة الموافق 10 يونيو الحالي.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم نحو 57.22 جنيه للشراء مقابل 61.16 جنيه للبيع، فيما وصل سعره في البنك المركزي لنحو 60.83 جنيه للشراء مقابل 61.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وبالنسبة لسعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، جاء نحو 59.23 جنيه للشراء مقابل 61.10 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي للشراء نحو 58.82 جنيه مقابل 61.10 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وبالنسبة لسعر اليور وهي العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي، فسجل سعره في بنك مصر نحو 20.01 جنيه للبيع مقابل 19.89 جنيه للشراء، ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك قناة السويس، وبلغ سعر اليورو نحو 20.03 جنيه للبيع مقابل 19.87 جنيه للشراء، كما وصل اليورو في المصرف المتحد لنحو 19.89 جنيه للشراء مقابل 20.03 جنيه للبيع.