سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 9-6-2022 في البنوك المصرية

يتابع الكثيرون سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، حيث تشهد العملة العربية تباينا في السعر من مكان لآخر، ويرغب الكثيرون في تحديد أفضل مكان للبيع والشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن» ضمن الخدمات المتعلقة بمعرفة أسعار العملات، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية في عدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي اليوم الخميس الموافق 9 يونيو الحالي.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل اليوم سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية نحو 57.22 جنيه للشراء مقابل 61.16 جنيه للبيع، ووصل في البنك المركزي لنحو 60.83 جنيه للشراء مقابل 61.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، سجلت العملة الكويتية نحو 59.23 جنيه للشراء مقابل 61.10 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

كما سجل الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 58.60 جنيه للشراء مقابل 61.1 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، اليوم الخميس الموافق 9 يونيو الحالي.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

ووصل الدينار الكويتي في التجاري الدولي للشراء نحو 58.82 جنيه مقابل 61.10 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وأخيرا في البنك الأهلي سجل الدينار الكويتي نحو 61.02 جنيه للبيع مقابل 58.54 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في البنوك المصرية

أما عن العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي، فسجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 20.01 جنيه للبيع مقابل 19.89 جنيه للشراء، ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك قناة السويس بلغ سعر اليورو نحو 20.03 جنيه للبيع مقابل 19.87 جنيه للشراء، كما وصل اليورو في المصرف المتحد 19.89 جنيه للشراء مقابل 20.03 جنيه للبيع.