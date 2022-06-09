«الجمال»: إطلاق حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي لمنتسبات جامعة أسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، إطلاق حملة موسعة للكشف المبكر عن سرطان الثدي لمنتسبات الجامعة، وذلك في إطار الحملة الرئاسية 100 مليون صحة ودعم صحة المرأة، والتي حققت نجاحاً مشهوداً على مستوى محافظات الجمهورية، بلغ الانتهاء من فحص 25 مليون و463 ألف سيدة، وذلك منذ إطلاقها في يوليو 2019.

وأوضح الدكتور طارق الجمال أن منتسبات جامعة أسيوط المستهدفات في الحملة هن الفتيات والنساء ما فوق 18 عاماً، وذلك من أعضاء هيئة التدريس والموظفات وأطقم التمريض والعاملين والطالبات.

وكشف «الجمال» أن جامعة أسيوط مجتمع بشري كبير يقارب على نحو 120 ألف نسمة، حيث يضم أكثر من 30 ألف من العاملين و5 ألاف عضو تدريس وأكثر من 80 ألف طالب، ويمثل الإناث أكثر من 50% من إجمالب العدد الكلي، مؤكداً أن ذلك يأتي فى إطار جهود الجامعة الهادفة إلى الحفاظ على صحة وسلامة كافة الأفراد المنتسبين لها، موجهاً دعوته لمنتسبات الجامعة بضرورة التوجه إلى مقرات الحملة بمعهد جنوب مصر للأورام، وبقسم الأورام بالمستشفى الجامعي وذلك لإجراء الفحص وتسجيل البيانات، وللقيام بالكشف الدوري والمتابعة لمن سبق لهم إجراء الفحص من قبل.

تنمية البيئة وخدمة المجتمع

وأوضحت الدكتورة مها كامل غانم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرفة على معهد جنوب مصر للأورام، أن المعهد يضم مقراً مجهزاً بالفعل لهذا الغرض منذ انطلاق الحملة في 2019 والذي بلغ متوسط عدد المترددات عليه يومياً نحو 100 حالة من مختلف أنحاء المحافظة، وكذلك من النساء المحولات من نقط الفحص التابعة لوزارة الصحة، كما شارك المعهد في عدد من القوافل الطبية المتحركة إلى قرى ونجوع أسيوط، مؤكدة على أهمية استهداف المرأة في جامعة أسيوط بالحملة، وذلك لما تمثله من شريحة كبيرة من المجتمع الجامعي وبأعمار مختلفة.

مقر مجهز في قسم الأورام

وكشف الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، عن وجود مقر مجهز بقسم الأورام بالمستشفى الجامعي الرئيسي لنشاط الحملة منذ بدايتها، كما يوجد وحدة طبية مخصصة لفحص الثدي الرقمي بقسم الأشعة التشخيصية، برئاسة الدكتور مصطفى هاشم، رئيس القسم، والمجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية والماموجرافي المتخصص في الفحوصات الرقمية، والذي يصل تكلفة الجهاز 6 ملايين جنيه، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع الدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي لمستشفيات أسيوط الجامعية، وذلك لمتابعة عمل الحملة وتوجيه السيدات من أعضاء هيئة التمريض والعاملات والتمريض بمستشفيات أسيوط الجامعية لإجراء الفحوصات الطبية ضمن الحملة.

الفحص والتشخيص المبكر لسرطان الثدي

ومن جانبه، أكد الدكتور سمير شحاتة، رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي وعضو اللجنة العليا للمبادرة الرئاسية للكشف عن أورام الثدي، على أهمية الحملة والتي ساهمت في اكتشاف حالات إصابات كثيرة بين المصريات، وذلك في المراحل الأولى من الإصابة، مما ساهم في استجابة أفضل للعلاج ورفع نسب الشفاء، كما ساهم في انخفاض اكتشاف المرض عند السيدات في الحالات المتأخرة، وهو ما حقق الهدف المرجو من الفحص المبكر والتشخيص المبكر.

وأوضح أن المقر المخصص للحملة بقسم علاج الأورام والطب النووي بالمستشفى الرئيسي يمتد عمله من الساعة 12 ظهراً وحتى 2 ظهراً يومياً من الأحد إلى الخميس، ويستقبل الفتيات فوق 18 عاماً من داخل الجامعة أو خارجها، حيث يراجع الحالة الصحية للمرأة وإجراء فحص أولي ومراجعة التاريخ المرضي في العائلة، لمعرفة ما إذا كان هناك وجود مرض سابق في أفراد العائلة، مع إجراء فحص الماموجرام للحالات المشتبه في إصابتها، وتسجيل بيانات لكافة المترددات على الحملة لتنظيم مواعيد إجراء الفحص الدوري لهم سنوياً.