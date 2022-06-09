محافظ مطروح: نعمل على تحديد مخططات الأحوزة العمرانية لـ8 مدن

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، إن هناك عملا كبيرا وجهدا ضخما يُبذل على مدار العامين الماضيين، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وهيئة التخطيط العمراني، لوضع مخططات الأحوزة العمرانية لـ8 مدن.

الأحوزة العمرانية

وأضاف محافظ مطروح، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة: «نجحنا في الحصول على اعتمادات توسعة الأحوزة العمرانية لـ7 مدن، وتم الانتهاء من الاعتمادات الخاصه بها، وباقي مدينة النجيلة فقط».

من جانبه عرض النائب جمال الشورى، عضو مجلس النواب عن محافظة مرسى مطروح، طلب الإحاطة المقدم منه بشأن عدم اعتماد التخطيط العمراني للعديد من مدن المحافظة.

انعدام الخدمات

وأشار النائب جمال الشورى، إلى أن هناك مناطق كثيرة في محافظة مطروح لم يتم اعتماد الأحوزة العمرانية الخاصة بها، موضحا أن بعض مناطق المحافظة لا يوجد بها خدمات، مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي.

وأوضح أن حجم السكان لا يسع خدمات المحافظة، وكذلك لا يوجد مدارس للفتيات داخل المحافظة، قائلا: «محافظة مطروح مظلومة، ومياه الشرب لا تكفي 20% من سكانها»، مطالبا بسرعة إصدار الأحوزة العمرانية والمخططات لمدن المحافظة.