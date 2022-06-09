محمد رمضان يطرح برومو «تنطيط»: أغنية جديدة قريبا (فيديو)

طرح الفنان محمد رمضان، البرومو التشويقي لأغنيته الجديدة «تنطيط»، استعدادا لطرحها على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» خلال الأيام المقبلة.

محمد رمضان يطرح برومو «تنطيط»

ونشر محمد رمضان البرومو التشويقي عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» وعلق قائلًا: «تنطيط.. قريبا».

أغنية «تنطيط» من كلمات وألحان فريق «الباور العالي»، وتوزيع ديزل، وميكس وماستر أسامة طارق، والكليب من تنفيذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي MR1 عبدالغني شوشة، ومن إخراج بثينة.

آخر أعمال محمد رمضان

يذكر أنّ محمد رمضان، طرح مؤخرا أغنية بلالين عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا عقب طرحها، وحصدت حتى الآن 4 ملايين مشاهدة، وهي من كلمات وألحان إسلام شندي، وتوزيع شندي وخليل، وإخراج بثينة.

كما يواصل رمضان خلال الفترة الحالية تحضيراته لـ فيلم نمبر وان وهو من إخراج ياسر سامي، كما أعلن مؤخرا، إحياء حفل غنائي ضخم في تركيا، رابع أيام عيد الأضحى المبارك، ونشر عدد من الصور أثناء تعاقده على الحفل، وعلق عليها قائلًا: «أكبر حفل في إسطنبول.. ترقبوا رابع أيام عيد الأضحى».

آخر أعمال محمد رمضان الدرامية

وشارك «رمضان» في السباق الرمضاني الماضي 2022 من خلال مسلسله المشوار الذي شارك في بطولته مجموعة من الفنانين: دينا الشربيني، أحمد كمال، أحمد مجدي، بيومي فؤاد، سيد رجب، كارولين خليل، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.