«التحالف الوطني» يواصل إطلاق القوافل الطبية الشاملة ضمن خطة «وصل الخير2»

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إطلاق عددا من القوافل الطبية الموسعة بمحافظات الدلتا وكذلك المحافظات الحدودية، موضحا في بيان له أن مؤسسة مصر الخير، عضو التحالف الوطني، أطلقت قافلة طبية موسعة بمحافظة جنوب سيناء، واستهدفت القافلة بالأساس المواطنين من ذوي الهمم في مدينتي الطور ونويبع، ونجحت القافلة في تقديم الخدمات العلاجية لعدد 1550 مواطنا في كافة التخصصات وتقديم العلاج اللازم.

قوافل طبية

وأضاف التحالف الوطني في بيانه: «كما تم تقديم المساعدات الخاصة بذوي الإعاقات الحركية والسمعية وذلك من خلال تقديم المقاعد المتحركة بمختلف أنواعها، والأطراف الصناعية المتنوعة، وكذلك سماعات الأذن والنظارات الطبية، علاوة علي تقديم علاج شامل مجاني لكافة الحالات مع اجراء كافة التحاليل والفحوصات اللازمة بالمجان».

وتابع التحالف في بيانه: «استكمالًا لهذة الجهود قامت جمعية الدكتور مصطفى محمود بتسيير قافلة طبية أخرى الى محافظة الغربية تضم 9 تخصصات طبية متنوعة تشمل، وفريق طبي متخصص على أعلى مستوى من التأهيل بالإضافة إلى سيارات طبية مجهزة، ونجحت القافلة في تقديم خدمات الكشف الطبي لأكثر من 700 حالة من مختلف الأعمار، وإجراء كافة الفحوصات اللازمة ما بين رسم قلب وتحاليل وفحص بالموجات الصوتية، وفور تشخيص الحالات يتم صرف كافة العلاجات المطلوبة بالمجان، كذلك تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي لمستشفيات متخصصة لإجراء العمليات الجراحية بالمجان وبدون أي تكلفة على الأهالي، هذا بالإضافة إلى إعداد ملف طبي لكل حالة يحتوي على التاريخ المرضي للحالة والتشخيص وخطة العلاج المقررة، وذلك تسهيلًا لمتابعة هذة الحالات في المستقبل ودعمها بكافة أشكال الرعاية اللازمة ضمن خطة الحماية الاجتماعية الشاملة».

الرعاية الصحية

وأوضح أن القوافل الطبية الشاملة أحد أهم الانشطة الأساسية داخل محور الرعاية الصحية وهي المحور الثاني من محاور خطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

جدير بالذكر أن التحالف يضم في عضويته مؤسسات رائدة في مجال الرعاية الصحية والبحث العلمي ودعم المرضى وهي «مؤسسة مجدي يعقوب لامراض وابحاث القلب - المعهد القومي للأورام - مستشفيات جامعة القاهرة - مستشفى بهية - مستشفى شفا الأورمان - جمعية مصطفى محمود - مستشفى الناس - مستشفى أهل مصر - مستشفى الكبد المصري - مؤسسة راعي مصر - مؤسسة مصر الخير».