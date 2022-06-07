التحالف الوطني يطلق أولى فعالياته لتمكين ذوي الهمم اقتصاديا

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الثلاثاء، أولى فعالياته للتمكين الاقتصادي لذوي الهمم، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة وصل الخير 2، تحت مظلة العمل التشاركي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث قامت جمعية الأورمان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بتنظيم احتفالية كبري اليوم، وذلك لتوزيع 150 كشكا مجهزا بالكامل، وتسليمها إلى المستفيدين البالغ عددهم 150 مواطنا من ذوي الهمم من مختلف فئات الإعاقة، وذلك ضمن جهود التحالف الوطني؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

مبادرة وصل الخير 2

ويعتبر محور التمكين الاقتصادي أحد أهم محاور مبادرة وصل الخير 2، حيث تم تخصيص ميزانية بلغت 1.1 مليار جنيه من موازنة أعضاء التحالف، وذلك لمشروعات التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا حتى نهاية العام الجاري.

ويأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم ذوي الهمم ضمن الفئات الأولى بالرعاية، وخلق فرص عمل مناسبة لهم.

معلومات عن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

يذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلق في 13 مارس 2022، وذلك بمشاركة كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 24 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانًا خدميًا وتنمويًا، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي يضم في عضويته 30 اتحادًا نوعيًا و27 اتحادًا إقليميًا، وتعمل في مختلف مجالات التنمية من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية وغيرها.

ويضم التحالف الوطني: الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهدالقومي للأورام بكل فروعة والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة، وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة أبو العينين.