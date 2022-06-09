الفنان علي عبدالستار ضيف حفل أوركسترا قطر الفلهارمونية اليوم

أعلنت منذ قليل أوركسترا قطر الفلهارمونية عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، بأنها تتشرف في حفلها اليوم أن يحل في هذه الأمسية الاستثنائية الفنان القطري القدير علي عبدالستار كضيف شرف.

علي عبدالستار تدرب على يد الموسيقار القطري الراحل عبدالعزيز ناصر

يعتبر علي عبدالستار أحد رواد الفن القطري، حيث بدأ مشواره الفني في السبعينات من القرن الماضي بأغانٍ شعبية رسخت في الذهن وكانت تلك الأعمال هي السبب الرئيسي لبلوغة القمة مستعيناً بصوتة العذب.

علي عبدالستار شارك في أوبريتات غنائية قطرية

تدرب علي عبدالستار على يد الموسيقار القطري الراحل عبدالعزيز ناصر ولحن له أغنية يما دوري الرحا وأغنية مغربية.

شارك بالعديد من الأوبرايتات الغنائية القطرية والعربية مثل قطر المجد، قطر الخضراء، الحلم العربي، ست الحبايب وغيرها الكثير.

وأيضا سوف يكون من ضمن المشاركين في الحفل وبالتعاون مع مركز شؤون الموسيقى من وزارة الثقافة النجوم الشباب أحمد عناني وآمال محمد، حيث جمال الصوت والرقي والحضور إكمالا لمسيرة عظماء الموسيقى العربية.

علي عبدالستار طرح مؤخرا أغنية «قبل وبعد»

يذكر أن الفنان علي عبدالستار كان قد طرح مؤخرا أغنية «قبل وبعد» وهي الأغنية التي تعد امتداد لأغنيته الشهيرة «يا ناس أحبه» التي حققت نجاحا غير مسبوق في ثمانينات القرن الماضي وهي من كلمات الشاعرين تيسير عبدالله، وعبدالرحيم الصديقي، والموسيقار السعودي الكبير ناصر الصالح، دارت قصتها حول علاقة بحفيدته التي رزق بها.