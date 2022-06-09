أغنية «أجازة» لكارول سماحة تقترب من 3 ملايين مشاهدة خلال أيام من طرحها

طرحت الفنانة اللبنانية كارول سماحة الأيام الماضية فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان «اجازة» عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية أجازة لكارول سماحة تقترب من 3 ملايين مشاهدة

وحققت أغنية «أجازة» للفنانة كارول سماحة نجاحا كبيرا منذ طرحها، كما حصدت إشادات واسعة من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أن عدد مشاهدات الأغنية بلغت 2 مليون و872 ألف في أقل من أسبوع من طرحها.

اعتمدت «سماحة» في أجزاء الصيف وألوانه المميزة، إذ تتحدث الأغنية عن حصولها على إجازة صيفية برفقة صديقاتها، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد رحيم وتوزيع سليمان دميان، وأخرجت الكليب المخرج المصرية بتول عرفة.

وتقول كلمات الأغنية:

خدنا الأجازة وخلاص

ننسى الضغوط دي يا ناس

وضبنا شنطتنا اهو

وكله جاهز تمام

قعدتنا آخر مزاج

ضحك وهزار واندماج

لمة وسهر فيلم حلو ومحدش ينام

آه لالالا.. تعبنا كتير أخيرا خدنا أجازة

ىه لالالا.. مفيش تليفون نرد عليه

ىه لالالا.. حلو التغيير وهمنا مالهوش عازه

آه لالالا.. نروّق يوم هيحصل ايه

كارول سماحة تكشف حقيقة قفزها على السيارة

‏وكانت كارول سماحة قامت خلال الفيديو كليب بأداء قفزة على أحد السيارات، وكشفت كارول أنها هي من قامت بهذه القفزة بنفسها، حيث نشرت عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام» فيديو من كواليس الأغنية، وعلقت قائلة: «بالنسبة للقفزة عن السيارة بكليب ⁧‫أجازه‬⁩ واللي الكل عم يسألني عنا ما في أي بديل مكاني صور هذه اللقطة».

أغاني تجمع كارول ببتول عرفة

كما أن فيديو كليب أغنية «أجازة» يعد التعاون الرابع الذي يجمع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بالمخرجة المصرية بتول عرفة، بعد مشاركتهما سويًا في أغاني «bon voyage»، و«شكراً»، و«ياشباب يا بنات».