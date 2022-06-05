صباح اليوم ..مزاد علني لبيع 6 لوطات خردة بـ«نادي الجيزة»

تنظم اليوم الأحد الموافق لـ 5 يونيو الحالي الهيئة العامة للخدمات الحكومية، جلسة مزاد لبيع خردة وبضائع تتضمن معدات زراعية تابعة لجهات حكومية بمحافظة كفر الشيخ، وتتضمن عمليات البيع نحو 6 لوطات من الخردة، على أن تعقد الجلسة في قاعة نادي الجيزة الرياضي بمحافظة الجيزة.

6 لوطات تشمل 25 طن خردة

وأكدت الخدمات الحكومية، أن البضائع والمعدات الخردة المدرجة للبيع في جلسة المزاد اليوم تتضمن 6 لوطات تشمل 25 طن خردة، إضافة إلى مجموعة من الآلات الحرث الزراعي مجموعة من الآلات التصوير والطابعات المتعدة الماركات والأنواع إلى جانب 286 كاوتش سيارات جرارات زراعية وسيارات ملاكي ونقل وأخيرا مخرطة معادن و 134 بطارية متعددة الأنواع إلى جانب مجموعة من الآلات الحرث الزراعي وأكدت على أن مواصفات البضائع والالات وأنواعها وماركاتها وطرازاتها مدرجة ضمن كراسة الشروط.

كراسة الشروط ضرورة لحضور الجلسة

وتابعت «الخدمات الحكومية» أن دخول جلسة مزاد اليوم الأحد الموافق لـ 5 يونيو الجاري يتطلب اقتناء كراسة الشروط التي يقدر سعرها بـ 400 جنيه كأحد الشروط الأساسية لدخول الجلسة موضحة على أنها تباع حتى قبل بدء جلسة المزاد بمقر الهيئة في حي الدقي بمحافظة الجيزة.

تأمين مؤقت بـ 10 ألاف جنيه

وأوضحت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت على عقد جلسة مزاد اليوم في قاعة نادي الجيزة الرياضي بمحافظة الجيزة وأشارت إلى ضرورة سداد قيمة التأمين المؤقت الذي تصل قيمته إلى 10 الاف جنيه يمكن استرداه عقب انتهاء جلسة المزاد العلني في حالة عدم رسو المزاد على صاحب قيمة التأمين المؤقت بينما يتم تعلية المبلغ ليصل إلى 30 % من قيمة المزاد في حالة فوز صاحب قيمة التأمين بالمزاد على أن يستكمل باقي القيمة الـ70% في غضون أسبوعين من تاريخ عقد جلسة المزاد العلني.