الخارجية: COP27 الأكثر حضورا على الأجندة الدولية.. وأولويات أفريقيا على رأس خطته

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنّ التعامل مع قضايا تغير المناخ والقضايا المرتبطة بالتكيف، لا يتأتى إلا بالتمويل لتقييد الانبعاثات، من خلال انتهاج تكنولوجيات مستحدثة والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة ومحاولة وقف التدهور الحالي.

COP 27 أكبر المؤتمرات حضورا على الأجندة الدولية

وأضاف شكري، خلال كلمته في مؤتمر صحفي جمعه بنظيرته التنزانية، أنّ مؤتمر الأطراف COP 27 من أكبر المؤتمرات حضورا على مستوى الأجندة الدولية، بواقع 35 إلى 40 ألف مشارك من كل القطاعات، وهناك اهتمام بالغ به بعد اتفاقية باريس.

وتابع وزير الخارجية: «تتطلع أفريقيا إلى أن يكون صوتها مسموعا من خلال المؤتمر المقبل، وهناك آليات للتنسيق بين المجموعة الأفريقية، إذ إنّها مجموعة تفاوضية قوية، والبعثة المصرية ستتعامل مع هذا الأمر على أنّه دورة أفريقية تعقد على الأراضي الأفريقية».

الأولويات الأفريقية

وأكمل شكري: «من المنتظر إبراز الأولويات الأفريقية، وستوفر الرئاسة المناخ الملائم في إطار المفاوضات بين الأطراف، لترجمة الاحتياجات في إطار المخرجات التي ستصدر عن المؤتمر بالشكل الذي يراعي أهداف المؤتمر ومصالح كل الدول المشاركة».