توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. السبت ذروة ارتفاع درجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الغربية، معتدل ليلا على جميع الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها أنه من المتوقع أن تنشط الرياح أحيانا مساء على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة الطقس يوم السبت، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تكون ذروة الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، إذ تصل العظمى على القاهرة والوجه البحري إلى 41 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية 35 درجة مئوية، وعلى شمال الصعيد وجنوب سيناء تتراوح من 40 إلى 43 درجة مئوية، وعلى جنوب الصعيد 45 درجة مئوية.

وتنشط الرياح يوم السبت مساء أيضا على مناطق من جنوب سيناء والسواحل الشمالية الغربية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد ومحافظات الوجه البحري، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وعن طقس يوم الأحد، فمن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 7 إلى 8 درجات، ليسود طقس حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

درجات الحرارة الجمعة 10 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 27.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 29.

درجات الحرارة السبت 11 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 24.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 26.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 28.

درجات الحرارة الأحد 12 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 26.