توقعات طقس 72 ساعة مقبلة: شديد الحرارة نهارا ونشاط للرياح مساء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، بداية من غد الخميس الموافق 9 يونيو حتى السبت الموافق 11 من الشهر ذاته.

توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة

وبحسب خبراء الأرصاد فإن البلاد تتأثر بداية من اليوم وحتى مطلع الأسبوع المقبل بكتلة هوائية ساخنة قادمة من الصحراء الغربية، تسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ويسود خلال الأيام الثلاث المقبلة طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوبي سيناء والصعيد، حار على السواحل الغربية، معتدل الحرارة خلال ساعات الليل على كافة الأنحاء، بسبب التأثر بكتلة هوائية ساخنة قادمة من الصحراء الغربية.

وتتكون يوم الخميس فقط، في الساعات الأولى من الصباح الشبورة المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

بينما خلال الأيام الثلاثة تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشرقية، وجنوب سيناء.

فيما يلي تعرض «الوطن» خلال السطور التالية، درجات الحرارة المتوقعة في عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، خلال الـ3 أيام المقبلة في الفترة من الخميس حتى السبت 11 يونيو الجاري.

درجات الحرارة الخميس 9 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28.

درجات الحرارة الجمعة 10 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 27.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 29.

درجات الحرارة السبت 11 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 24.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 26.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 26.