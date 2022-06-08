طقس اليوم في البحيرة.. ارتفاع شديد بدرجات الحرارة والعظمى تصل لـ34 مئوية

تواصل درجات الحرارة في طقس اليوم في البحيرة ارتفاعها، حيث تشهد المحافظة موجة من الطقس الحار مع تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية، لا سيما الطريق الزراعي والصحراوي، كما حذرت الجهات المعنية سائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة تجنبا لوقوع الحوادث.

طقس اليوم في البحيرة.. ارتفاع درجات الحرارة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأربعاء، شديد الحرارة نهارا، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الخميس يشهد طقسا مشمسا، ونشاط للرياح مساءً على السواحل الشمالية، ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه (1 : 175) متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 34 درجة مئوية، وبلغت الصغرى 22 درجة، وسط تكون الشبورة المائية.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء على مستوى الجمهورية

وسجلت درجات الحرارة في محافظات الجمهورية اليوم الأربعاء، 35 درجة للعظمى في القاهرة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية، وفي مطروح العظمى 29 درجة مئوية وبلغت الصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة مئوية والصغرى 24 درجة.

فيما ارتفعت درجات الحرارة في محافظات الصعيد، حيث سجلت العظمى في قنا العظمى 39 درجة مئوية والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة مئوية.