على قديمه.. عبدالحليم حافظ: أفلامنا سابقة أغانينا وعمر الشريف عظيم

تربى في بيت خاله بعد وفاة والدته ورحيل والده قبل إتمام عامه الأول، إنه العندليب الأسمر الفنان عبدالحليم حافظ، الذي ولد في 21 من يونيو سنة 1992 بقرية «الحلوات» بمحافظة الشرقية، والتحق بكتاب الشيخ أحمد بقريته، وظهر حبه للموسيقى في المدرسة الابتدائية الذي أصبح فيها رئيسا لفرقة الأناشيد، وفي سنة 1951 اكتشفه الإذاعي حافظ عبدالوهاب في بيت الإذاعي فهمي عمر، وغنى «صافيني مرة» التي حققت نجاحا كاسحا، وفتحت الباب لنجاحات لا تنتهي جعلته أهم مطرب في عصره وربما في العصور التالية له.

يجب أن تتطور الغنوة بتطور الحياة

وفي لقاء تلفزيوني نادر، قال عبدالحليم حافظ، إن المطرب أو الممثل يتطور عادة بتطور الحياة التي يعيش بها، والحياة في كل وقت تشهد تطورات سريعة، وبالتالي أي فنان سواء كان مطرب أو ملحن أو رسام أو كاتب يعبر عن الناس، كما أن التطور يجب أن يأتي بداية من المواطنين ثم ينعكس على الفنان ويطور، لافتا إلى أن الفنان يشعر ببذرة التطور في أي مجال من المجالات ثم يضيفه في الفن.

وأضاف عبدالحليم حافظ خلال استضافته في برنامج «نجمك المفضل»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، من تقديم الإعلامية ليلى رستم، أنه يجب أن تتطور الأغنية المصرية إلى أن تصبح أغاني عالمية، وينطبق ذلك على الأفلام المصرية حتى تضارب نظيرتها العالمية، متابعا: «أفلامنا سابقة الغنوة، وبتمنى يجي اليوم اللي غنوة مصر وفيلمها يغزو كل العالم».

عمر الشريف ممثل عظيم

وعن رأيه في الفنان عمر الشريف، ومشاركته في أفلام عالمية، قال إن ما يفعله شيء عظيم، ويجب أن يتم تصدير الفنانين، «لما بنشوف عمر الشريف في أفلام عالمية، ونشوف نقاد كاتبين عنه، بنعرف أن دة نجم مصري أصبح عالمي، وبتمنى أن تصبح الغنوة المصرية عالمية وبتمنى يصبح فيلمنا المصري عالمي».

ولفت إلى أن الغنوة التلفزيونية في الخارج تكون قصيرة بدون موسيقى طويلة، كما أنها تحكي قصة، بينما في مصر الغنوة التلفزيونية طويلة ترهق الناس، وبالتالي لابد أن تحكي قصة من خلالها يعرف المخرج أبعاد الأغنية وتحريك المغني على أي أساس.

الملحن المفضل لديه

وأوضح أنه لا يوجد لديه اسم ملحن يفضله عن نظرائه الملحنين، بل كل ملحن تعامل معهم له لون وأسلوب وتفكير يختلف عن الملحنين الآخرين، مؤكدا أن الملحن هو الذي يفرض نفسه على الكلمة.

وأشار إلى أنه يشاهد الأفلام المصرية كما أنه يشاهد كل الأفلام الأجنبية التي تعرض في مصر سواء الأفلام الأمريكية أو الإنجليزية، «الأفلام المصرية فيها الكويس والمتوسط والوحش، لكن أعتقد بدخول الدولة في صناعة السينما وتغذيتها بالمال والإمكانيات اللازمة أفلامنا هتتقدم جدا، وفيه بالإمكانيات البسيطة بنعمل أفلام بتقف على قدم المساواة مع الأفلام العالمية وأتمنى نشوف فيلم مصري يكسب الأوسكار، لأن ممثلينا كبار».