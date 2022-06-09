اللواء خالد شعيب: خطة لإنشاء محطات تحلية المياه بمحافظة مطروح

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح أن هناك جهودا كبيرة تُبذل لتوفير المياه اللازمة لأهالي المحافظة، فضلا عن دور الدولة في إنشاء محطات تحلية المياه في عدد من المناطق.

محافظة مطروح

يأتي ذلك على خلفية مطالبة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها البر لماني، اليوم، بضرورة إجراء تصوير جوي من جانب محافظة مطروح لمشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف بمنطقة «سيدي براني».

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنه لا يمكن إنشاء المحطة داخل الكتلة السكنية، لافتا إلى تحديد الموقع المناسب للإنشاء على بعد 15 كم من المدينة.

مجلس النواب

وقال المهندس طارق عبد العزيز ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح إن الأمر يحتاج إلى إنشاء محطة وسيطة لإعادة رفع المياه بهدف تفادي المخاطر الناتجة عن نقل مياه الصرف الصحي لمسافة تبعد 15 كم.

وأستطرد قائلا: «لو تم اقتراح مكان آخر يبعد 5 كم سيخفض تكلفة إنشاء المحطة من 800 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه فقط، وحذر اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مرسى مطروح من إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي بالقرب من الكتل السكنية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وهو ما أيدته لجنة الادارة المحلية.

كانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، ناقشت عددا من طلبات الإحاطة الخاصة بمحافظة مطروح والمقدمة من النواب وذلك في حضور المحافظ اللواء خالد شعيب.

وأكد النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن أعمال الرقابة التي تقوم بها لجنة الإدارة المحلية بالمجلس تستهدف مساعدة الحكومة وتسليط الضوء على المشكلات وصولا إلى الحلول بما يحقق المصلحة العليا للدولة.