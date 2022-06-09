تنسيق ثانوي خدمات 2022 بعد الإعدادية محافظة القليوبية.. 5 مستندات مطلوبة

مع اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة القليوبية، تزايدات عمليات البحث عن تنسيق ثانوي الخدمات كبديل للالتحاق بمدارس الثانوي العام، خاصة في ظل المؤشرات التي تشير إلى أن تنسيق الثانوية العامة بالقليوبية، والذي من المقرر إعلانه خلال الأسبوع المقبل، سيبدأ من مجموع 235 درجة.

انخفاض تنسيق ثانوي خدمات القليوبية

ومن المتوقع أن ينخفض الحد الأدنى لتنسيق ثانوي خدمات 2022 عن الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانوية العامة، والذي من المتوقع أن يكون 235 درجة وفق مؤشرات نتيجة الإعدادية، وذلك عقب احتساب المجاميع الخاصة بالطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية والمتقدمين للمرحلة الثانوية بمختلف تخصصاتها بمحافظة القليوبية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في ثانوي خدمات 2022 القليوبية

وتحدد مديرية التربية والتعليم بالقليوبية عددا من المستندات المطلوبة للتقديم في تنسيق ثانوي خدمات 2022 بالقليوبية، كالتالي:

- 5 صور شخصية حديثة للطالب بخلفية بيضاء.

- شهادة الميلاد كمبيوتر و5 صور منها.

- استمارة النجاح بالشهادة الإعدادية و5 صور طبق الأصل.

- البطاقة الصحية للطالب معتمدة من التأمين الصحي.

- 4 صور من بطاقة ولي الأمر.

لجان عمل تنسيق ثانوي خدمات 2022 القليوبية

ومن المقرر أن تشكل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية لجانا لإعداد تنسيق ثانوي خدمات 2022 محافظة القليوبية، ضمن تنسيق الثانوية العامة هذا العام، والتي ستتلقى وتستقبل ملفات الطلاب حسب المجموع المحدد وشروط القبول، فيما ستقوم المدراس بتسجيل الطلبات التي ترد إليها برقم مسلسل في سجل خاص.