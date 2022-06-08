موعد إعلان تنسيق الثانوية العامة لطلبة الإعدادية في محافظة القليوبية

اعتمد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، وبلغت نسبة النجاح فيها 74.7%، ومن المتوقع إعلان تنسيق الثانوية العامة بمحافظة القليوبية لطلبة الإعدادية الأسبوع المقبل، وفق الإحصائيات المقرر إجراءها من خلال الدراسة الاكتوراية لمجموع الدرجات لكافة الطلاب، حيث يتوقع أن يكون مؤشر التنسيق 235 درجة في المرحلة الأولى بشكل مبدئي وليس نهائي.

«الوطن» تستعرض مؤشرات تنسيق الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

تنسيق الثانوية العامة بمحافظة القليوبية 2022

ومن المقرر وفق ما ذكره الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأسبوع المقبل سيشهد إعلان مديرية التربية والتعليم، تنسيق الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، في ظل تزايد عمليات البحث عن مؤشرات التنسيق عقب اعتماد نتيجة الإعدادية من محافظ الأقليم.

مؤشرات نتيجة الإعدادية وتنسيق الثانوية العامة

وتشير مؤشرات نتيجة الشهادة الإعدادية، وفق مصادر مطلعة في مديرية التربية والتعليم، أن تنسيق الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، سيبدأ من مجموع 235 درجة في مرحلته الأولى كالعام الماضي، ومن المرجح النزول به خلال فترات التقدم للمدارس الثانوية وفق الأماكن المتوفرة وإقبال المتقدمين على مدارس الثانوية العامة.

وفي سياق متصل، حصدت إدارة الخصوص التعليمية بمحافظة القليوبية، 4 مقاعد بين العشرة الأوائل للشهادة الإعدادية في المركز الأول بين باقي الإدارات بأوائل الشهادة الإعدادية بالقليوبية.

وجاء ترتيب الإدارات التي حصلت على مراكز بين أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2022 لهذا العام على النحو التالي، إدارة الخصوص التعليمية حصلت على 4 مراكز بين أوائل الشهادة الإعدادية، وإدارتا بنها وطوخ حصلت على واحدة منهما على مركزين بين أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، وإدارتا كفر شكر والعبور حصلت كل واحدة منهما على مركز بين أوائل الشهادة الإعدادية.

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

فيما خرجت 7 إدارات تعليمية بمحافظة القليوبية من المنافسة على أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2022، وهي إدارات شبين القناطر وقها وشرق شبرا الخيمة وغرب شبرا الخيمة والقناطر الخيرية وقليوب والخانكة.

واعتمد محافظ القليوبية، نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بنسبة 74.77%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 90.68%، بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.