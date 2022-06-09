جدول تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في القليوبية.. يبدأ 15 يونيو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جدول تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، إذ من المقررر أن يُفتح باب التظلمات يوم الأربعاء المقبل، وتنتهي يوم 28 يونيو الجاري.

وتستعرض «الوطن» مواعيد تقديم التظلمات من نتيجة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية، في إطار خدماتها لقرائها علي مدار الساعة

مواعيد تظلمات نتيجة الإعدادية في القليوبية

وكشف الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية مواعيد تقديم التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، كالتالي:

- الأربعاء 15 يونيو.. إدارة بنها.

- الخميس 16 يونيو.. طوخ وقها.

- الأحد 19 يونيو.. شرق شبرا.

- الاثنين 20 يونيو.. غرب شبرا.

- الثلاثاء 21 يونيو.. القناطر وقليوب.

- الأربعاء 22 يونيو.. الخصوص والعبور.

الخميس 23 يونيو.. شبين القناطر وكفر شكر.

- الأحد 26 يونيو.. الخانكة.

- الاثنين والثلاثاء 27 و28 يونيو.. للمتخلفين عن موعد التقديم المحدد لكل إدارة.

موعد الإطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

وأوضح وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أن لجنة النظام والمراقبة ستقوم بتحديد يوم لإطلاع ولي الأمر علي ورقة الإجابة، ثم ترسل كشوف نتيجة التظلم للإدارة التعليمية للطلاب المعدل درجاتهم فقط، على أن يتم حضور ولي الأمر ومعه البطاقة الشخصية يوم الاطلاع المحدد من لجنة النظام والمراقبة، للاطلاع على ورقة الإجابة، مع عدم اصطحاب المحمول.

مقر تقديم تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2022

وخصصت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية مقر مدرسة هدي شعراوي الإبتدائية خلف منحافظة القليوبية ببنها الجديدة لتلقي وتقديم تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2002 محافظة القليوبية