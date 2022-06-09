آخر موعد لتسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين عبر دعم مصر بعد مد المهلة

خلال الأيام القليلة الماضية زاد البحث عن تسجيل رقم الهاتف عبر موقع دعم مصر بعد زيادة المهلة، بعد أن أتاحت وزارة التموين فرصة التسجيل على الموقع دون أن يكون هناك حاجة للذهاب إلى مكتب التموين حتى لا تتوقف البطاقة التموينية، وكان من المقرر أن تنتهي تلك المدة في نهاية شهر يونيو، وأعلنت وزارة التموين منذ قليل عن مد مهلة تسجيل رقم الهاتف عبر دعم مصر.

ويتساءل العديد من المواطنين عن موعد انتهاء المهلة المحددة لتسجيل رقم الهاتف عبر موقع دعم مصر، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير آخر موعد لانتهاء التسجيل عبر موقع دعم مصر بعد مد المهلة، حرصا على تلبية احتياجات المواطنين، حتى لا يتم إيقاف البطاقة التموينية، وجاء الموعد كالتالي:

آخر موعد لتسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين عبر دعم مصر

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن مد مهلة تسجيل رقم الهاتف عبر موقع دعم مصر، فبدلا من انتهائها في نهاية شهر يونيو الجاري، يتم مد الموعد حتى 31 من شهر يوليو المقبل.

وأوضح الأستاذ أحمد كمال، المتحدث الرسمي ومعاون ‏الوزير، أن تسجيل رقم الهاتف على البطاقة التموينية ما هو إلا مجرد ‏استكمال لقواعد بيانات بطاقات الدعم، إذ إن ذلك يساهم بنسبة كبيرة في سرعة التواصل مع المواطن عبر ‏الاتصال به أو عبر إرسال رسائل قصيرة له على المحمول، ‏مشيرا إلى أن مراكز الخدمة ‏ومكاتب التموين مفتوحة أيضاً، بالإضافة إلى موقعي «دعم ‏مصر، مصر الرقمية» أمام المواطنين لتسجيل رقم المحمول ‏على البطاقة.

خطوات تسجيل رقم الهاتف عبر موقع دعم مصر

- يقوم المواطن الراغب في تسجيل رقم الهاتف على البطاقة التموينية بالدخول عبر موقع دعم مصر من هنا.

- بعد ذلك يتم إدخال رقم البطاقة التموينية في الخانة المخصصة لذلك.

- وبعد أن تظهر البيانات الخاصة بالبطاقة، يدخل المواطن رقم الهاتف في الخانة المخصصة لذلك أيضا.

- يتم الضغط على تسجيل ليتلقى المستخدم رسالة تفيد بأنه تم التسجيل ويجرى مراجعة بيانات رقم الهاتف.