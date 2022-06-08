السيسي يعيد قوة مصر الناعمة لريادتها.. دعم ومواقف إنسانية وحماية اجتماعية

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد في يونيو 2014، اتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات، التي من شأنها إعادة الريادة للقوى الناعمة في مصر، إذ دائما ما يؤكد الرئيس، في مختلف المناسبات، أهمية الرسالة التي يقدمها الفن في تشكيل وعي الجمهور تجاه قضايا المجتمع، فضلا عن مساندته الدائمة للفنانين، سواء في أزماتهم الصحية، أو دعمه لأعمالهم الفنية، وتسليط الضوء عليها، وتقديره الكامل لتاريخهم الفني.

الرئيس السيسي يستقبل وفدا من الفنانين

في عام 2014، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل توليه الحكم، على استقبال وفد من الفنانين، لمناقشة دور الفن في النهوض بمستوى ثقافة المواطنين، وتشكيل جزء كبير من الوعي لديهم، إذ أشار خلال اللقاء، إلى أن الفن حائط الصد أمام التطرف والتشدد، بالإضافة إلى كونه أداة للأمم المتقدمة لتسويق صورتها للعالم بأكمله.

وبدا تقدير الرئيس السيسي، لرموز الفن واحترامه لتاريخهم، جليا خلال اللقاء الذي حضره لفيف من نجوم الفن، حينما سأل عن الفنانة القديرة فاتن حمامة، وصافحها فور وصولها إلى اللقاء، وقدم لها التحية، بالإضافة إلى زيارة الفنانة القديرة شادية عام 2017، أثناء وجودها في مستشفى الجلاء العسكري، للإطمئنان على حالتها الصحية، برفقة زوجته السيدة انتصار السيسي.

الإشادة بـ رجاء الجداوي وتكريم سمير غانم

في عام 2018، وأثناء تقديم الفنانة رجاء الجداوي، احتفالية «قادرون باختلاف» لدعم أصحاب الهمم، حرص الرئيس السيسي على الإشادة بها، بعد كلمتها على المسرح، قائلًا: «أستاذة رجاء، أنا بشكرك جدًا، ربنا يديكي الصحة ويكرمك، وهتفضلي طول عمرك شيك جدًا، اوعي تفتكري إني بقولك شيك على اللبس بس، شيك في كل حاجة، ربنا يديكي الصحة»، وبعد هذه الكلمات، تأثرت الفنانة الراحلة، بشكل كبير، وبكت أثناء وجودها على المسرح.

قرر الرئيس السيسي، في أغسطس 2021، إطلاق اسم الفنان الراحل سمير غانم على الكوبرى الجديد، على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة، والمتقاطع أعلى الطريق الدائري، بعد وفاته، في خطوة جاءت لتؤكد اهتمامه الكبير بالفنانين، وتقديره لمشوارهم الفني.

دعم الأعمال الفنية الهادفة والوطنية

كانت الأعمال الفنية، خاصة التي تهتم بوعي المواطنين، محل اهتمام كبير من الرئيس السيسي، الذي أكد أكثر من مرة، أنه داعم كبير للفن والأعمال الفنية، التي تزيد وعي المشاهد، إذ قال خلال مداخلة هاتفية سابقة في أحد البرامج، إن الدولة على استعداد كامل لدعم الأعمال الفنية، التي تتبنى قضايا مهمة تناقش الوعي والخطاب الديني والروحي، بمشاركة أصحاب المواهب الحقيقية من صناع الدراما، مهما كان تكلفة تلك الأعمال.

ودعم الرئيس، الأعمال الفنية الوطنية، خاضة التي قدمت على مدار الفترة الماضية، منها مسلسل الاختيار بأجزائه الثلاثة، الذي سلط الضوء على بطولات رجال الجيش والشرطة في مواجهة أعداء الوطن، بالإضافة إلى مسلسل «العائدون» الذي عرض في رمضان الماضي 2022، وناقش جهود جهاز المخابرات في مواجهة التحديات الخارجية، منها تنظيم داعش الإرهابي، إذ لم يكتف بتقديم الدعم لهذه الأعمال فقط، إنما حرص أيضًا، على تكريم أبطالها خلال احتفاليته بعيد الفطر.

مساندة الفنانين في أزماتهم الصحية

لم يقتصر دعم الرئيس السيسي، للفن على الأعمال فقط، إنما حرص أيضا، على مساندة نجوم الفن في أزماتهم الصحية، كان آخرهم الفنان الراحل سمير صبري، الذي وجه الرئيس بعلاجه على نفقة الدولة، ونقله إلى مستشفى الجلاء العسكري، بعد تعرضه لأزمة صحية، قبل وفاته، وحاجته وقتها لإجراء عملية جراحية في القلب.

وبعد الأزمة الصحية الأخيرة، التي ألمت بالفنان شريف دسوقي، وأدت إلى بتر ساقه، حرص الرئيس على الاطمئنان على صحته، ووجه بعلاجه وتقديم كل أوجه الرعاية له على نفقة الدولة، بالإضافة إلى صرف معاش استثنائي له، تقديرا لدوره الفني.

عانى الفنان الراحل علي حميدة، قبل وفاته، من مشاكل صحية عديدة في نهاية حياته، وطالب وقتها بعلاجه، بسبب ضعف إمكانياته المادية، ولم يتأخر الرئيس السيسي، عن تلبية طلبه، وأمر بأن بعلاجه على نفقة الدولة، بالإضافة إلى الفنانة فاطمة كشري، التي استغاثت بالرئيس، بعد تعرضها لخطأ طبي أثناء إجرائها عملية جراحية، وعلى الفور استجاب لهذه الاستغاثة، ووجه بعلاجها على نفقة الدولة.

ضم الفنانين لبرامج الحماية التأمينية

الدعم الكبير للفنانين، من جانب الرئيس السيسي، تواصل بالتوجيه بشملهم في برامج الحماية التأمينية، لتوفير سبل المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم، إذ أمر بتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين بمختلف فئاتهم، بالتنسيق والتعاون مع النقابات الفنية المختلفة، لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية، ضد المخاطر المتنوعة، مثل: الشيخوخة والعجز وغيرها، والتي قد تعيقهم عن أداء عملهم، خاصةً ما يتعلق بالعاملين بالقطاع الفني، الذين لا يتمتعون بوظائف منتظمة، ولا يمتلكون مصادر بديلة للدخل، بما يساعد على تعزيز وحماية القوة الناعمة لمصر، على الصعيد الفني والإبداعى والثقافى، والتى طالما مثلت إرثا متميزا لمصر في المنطقة والعالم، كمنارة للفن والإبداع.

مسرح شباب العالم

حرص الرئيس السيسي، خلال الفترة الماضية، على إشراك الفنانين من مختلف الثقافات في منتدى شباب العالم، من خلال مسرح شباب العالم، الذي تم تقديم النسخة الأولى منه عام 2018، ليصبح بعدها وعلى مدار 3 سنوات، نقطة التقاء تجمع الفنانين من مختلف الثقافات والدول، لتقديم مواهبهم والتعبير عن ثقافاتهم عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية.