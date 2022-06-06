رابط موقع دعم مصر.. خطوتان لتسجيل رقم المحمول على البطاقة التموينية

حدد رابط موقع دعم مصر خطوتين فقط من أجل إتمام تسجيل رقم المحمول على البطاقة التموينية، وذلك للمواطنين أصحاب البطاقات الذين تسلموا رسالة عبر بونات صرف الخبز تطالبهم بتسجيل رقم الهاتف باسم رب الأسرة من أجل تحديث بيانات البطاقة وذلك في مهلة حتى30 يونيه الجاري.

خطوات رابط موقع دعم مصر لتحديث البطاقة التموينية

وتشمل خطوات رابط موقع دعم مصر لتحديث البطاقة التموينية، على كتابة رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقمًا ومدون أسفل بطاقة التموين، ثم يتم كتابة رقم الموبايل المسجل باسم رب الأسرة صاحب بطاقة التموين والمدون اسمه على البطاقة كارت البطاقة من الخارج.

تسجيل رقم الموبايل خدمة مجانية

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مجانية خدمة تحديث البطاقة والخاص بتسجيل رقم الموبايل بشرط أن يكون الرقم مسجل باسم رب الأسرة في إحدى شركات المحمول الأربعة، منوهة بحرية المواطن في اختيار رقم محمول في الشركة التي يرغب فيها دون التقيد بشراء خط موبايل تابع لشركة بعينها، فضلا عن استثناء فئة السجناء وكبار السن غير القادرين على الحركة من تسجيل رقم الموبايل مع منح أحد أفراد الاسرة أحقية التسجيل باسمه مع تقديم ما يثبت ذلك.

تنقية بيانات منظومة الدعم

وتجري وزارة التموين والتجارة الداخلية ضبط لمنظومة دعم التموين من خلال تنقية الأفراد غير المستحقين للدعم التمويني خاصة فئتي مالكي السيارات الحديثة موديل 2018 فأعلى وأيضا أصحاب الدخول المرتفعة والمرتبات العليا لحذفهم من التموين والإبقاء فقط على الأسرالمستحقة للدعم التمويني.

فيما تتيح وزارة التموين إمكانية تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين من خلال التوجه لمكاتب التموين على مستوى المحافظات وتقديمصورة من البطاقة التموينية ورقم الهاتف المسجل باسم رب الأسرة.