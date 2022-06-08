رابط تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 على موقع دعم مصر.. باقِ 22 يوما

أقل من ثلاث أسابيع، وتنتهي المدة التي أعلنها وزير التموين، لإغلاق الباب أمام تحديث بيانات بطاقات التموين، حيث من المقرر أن تنتهي في 30 يونيو الجاري، ولهذا تزيد معدلات البحث بشكل يومي من جانب شريحة كبيرة من المواطنين الذين يهتمون بمواصلة الحصول على الدعم المقدم من الدولة على السلع التمونية المختلفة.

تحديث بيانات بطاقة التموين 2022

ويعتبر تحديث بيانات بطاقة التموين 2022، على قائمة أولويات المصريين حاليًا، خاصة بعد قيام وزارة التموين، بتيسير عمليات التسجل على المواطنين، من خلال رابط إلكتروني لتسجيل رقم الهاتف، من موقع دعم مصر، وذلك حرصا على المواطنين من التكدس على مكاتب التموين.

وفي إطار حرص «الوطن» على توفير كل الخدمات الاخبارية التي تهم المواطنين خاصة فيما يتعلق بالخدمات التموينية، نستعرض من خلال التقرير التالي، الخطوات الخاصة بتحديث بيانات بطاقة التموين 2022 عبر مكاتب التموين، بالإضافة إلى رابط تسجيل المحمول، من خلال موقع دعم مصر، والتي جاءت كالآتي:

رابط تحديث بطاقة التموين في موقع دعم مصر

فتحت وزارة التموين، أمام جميع المواطنين الذين يحصلون شهريا على دعم على السلع التموينية، وظهرت لهم رسالة بضرورة تسجيل رقم الهاتف الخاصة بصاحب بطاقة التموين، عبر موقع دعم مصر، من خلال اتباع التالي:

- الدخول إلى موقع دعم مصر، من خلال الرابط الإلكتروني

- تسجيل رقم بطاقة التموين.

- ادخال رقم بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة.

- تسجيل رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب بطاقة التموين.

- بعد ذلك سيتم إرسال رسالة نصية على الهاتف، لتأكيد الرقم.

- بعد ذلك ستقوم بادخال الكود الذى سيتم إرساله على رقم الهاتف فى الرسالة النصية.

- بعد ذلك يتم التأكيد على انتهاء خطوات تحديث البطاقة.