خدمات التموين المتاحة على موقع دعم مصر.. تسجيل رقم الموبايل في خطوتين

تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال موقع دعم مصر، عدة خدمات تموينية، لأصحاب بطاقات التموين، إلا أن الموقع في الوقت الحالي يقتصر خدماته المقدمة للمواطنين على تسجيل رقم الموبايل فقط في الوقت الحالي، لحين الانتهاء من تسجيل رقم التليفون على البطاقات التموينية والتي تنفذها الوزارة حاليا لتحديث قاعدة بيانات البطاقات.

خطوات تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر

وتتمثل خطوات تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر في خطوتين فقط، إذ تشمل الخطوة الأولى على كتابة رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقمًا ومدون أسفل بطاقة التموين، فيما تشمل الخطوة الثانية على كتابة رقم موبايل باسم رب الأسرة صاحب بطاقة التموين، وتشترط وزارة التموين أن يكون رقم الموبايل الجاري تحديث البطاقة به مسجل في إحدى شركات المحمول باسم رب الأسرة فقط، مؤكدة أنه لن يتم قبول أرقام مسجلة باسم أيا من أفراد الأسرة باستثناء فقط «السجناء وكبار السن غير القادرين على الحركة».

مهلة تسجيل رقم المحمول لبطاقات التموين

وأدكت وزارة التموين، في بيان سابق لها، أنّ خدمة تسجيل رقم المحمول على بطاقة التموين تتم بلا مقابل في مكاتب التموين وأنّها خدمة مجانية تمام، فضلا عن منح المواطنين أصحاب البطاقات الذين تسلموا رسائل تسجيل رقم الموبايل على بونات صرف الخبز مهلة حتى يوم 30 يونيو الجاري من أجل التمكن من تسجيل أرقام هواتفهم أولا في شركات المحمول، ثم تسجيلها في مكاتب التموين على البطاقات أو من خلال موقع دعم مصر والذي يتيح التسجيل في خطوتين فقط لأي مواطن صاحب بطاقة تموين.