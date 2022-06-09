إصابة 3 بينهم إثيوبي ونيجيري في انقلاب سيارة على طريق العلمين

أصيب 3 أشخاص، بينهم أجنبيان، بإصابات متفرقة في الجسم، إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي عند علامة الكيلو 50 على طريق «العلمين - وادى النطرون»، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء مصابى حادث طريق العلمين

استقبل مستشفى العلمين المركزي، مساء اليوم الخميس، 3 مصابين في حادث انقلاب سيارة على طريق «العلمين - وادي النطرون»، في نطاق محافظة مطروح، وتنشر «الوطن» أسماء المصابين في الحادث، وهم:

رمضان أحمد علي، 28 سنة، من القاهرة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.

ملاويك كاسي رانجاو، 23 سنة، من إثيوبيا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمه بالظهر، وجرح متهتك بالأذن اليمنى وجروح متفرقة في الجسم.

استا فنشو فامي لورم فامي، 42 سنة، من نيجيريا، مصاب بكدمات في الظهر، وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم.

يجري استكمال الخدمات الطبية لعلاج وفحص المصابين، من أشعة وتحاليل وفحوصات شاملة، وإجراء العمليات الجراحية اللازمة، تحت إشراف الدكتور شريف الملواني، مدير عام مستشفي العلمين.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقل فريق من مباحث قسم شرطة العلمين وضباط المرور إلى موقع حادث انقلاب سيارة على طريق وادي النطرون، ويجري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.