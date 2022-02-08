بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على طريق العلمين بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص، اليوم الثلاثاء، بجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر حادث تصادم بين سيارتين «ملاكي ونصف نقل»، على طريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوي بالكليو 51 اتجاه العلمين، وجرى نقلهم إلى المستشفى لعمل الفحوصات الطبية.

أسماء المصابين

والمصابون في الحادث، هم: «فارس عبد القادر محمد، 18 سنة، مقيم بأبو المطامير، حمد شحاتة ضيف الله، 41 سنة، مقيم بمرسى مطروح، واشتباه ما بعد الارتجاج، صقر عبد القادر محمد، 22 سنة، مقيم بمرسى مطروح»، مصابون بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم وكسور في الساق اليمنى والذراع اليسرى وجرح نافذ في البطن واشتباه ما بعد الارتجاج.

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تم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 6 أشخاص في دمنهور

يذكر أن 6 أشخاص أصيبوا بجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر وقوع سقف خرسانة بمبنى كارفور في مدينة دمنهور، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي، لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.