«اقتصادي»: 96 مليار جنيه زيادة في الدعم منذ بداية برنامج الإصلاح

قال الدكتور محمد شادي الباحث الاقتصادي بمركز الفكر المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن بالإضافة لتحقيق الاقتصاد المصري لنمو رغم المعوقات الداخلية والخارجية، وتحسين هيكل الاقتصاد المصري، فإنه أصبح لديه قطاعات بديلة للقطاعات الأساسية، مشيرًا إلى أن أهم هذه القطاعات على الإطلاق هو القطاع الزراعي الذي أهمل كثيرًا في الماضي، وتراجعت معدلات النمو الخاصة به بصورة كبيرة سابقًا.

التشييد والبناء يمثل قاطرة الاقتصاد المصري

ولفت شادي، في مداخلة هاتفية على شاشة «dmc»، إلى انطلاق قطاع التشييد والبناء بعد فترة من التوقف، مشيرًا إلى أن التشييد والبناء دائمًا ما يمثل قاطرة الاقتصاد المصري، لكنه أخذ أبعاد قانونية بالفترة الماضية، للوقوف على معدلات نموها وانتشارها على مستوى القطر كله.

مشروعات كبرى

وأشار الباحث الاقتصادي بمركز الفكر المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى خروج الاقتصاد المصري من مجرد اقتصاد مالي إلى المستقبل الذي يعتمد على النمو الأخضر، مشيرًا إلى استهداف مصر التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، إضافة لمشروعات أخرى مثل التحول لمركز عالمي لتبادل الحاويات بقناة السويس، والتحول لمركز عالمي في نقل البيانات المعتمد على الكابلات البحرية.

مصر تستهدف التحول لمركز إقليمي لتداول الطاقة

وأضاف شادي أن مشروع التحول لمركز إقليمي لتداول الطاقة، الذي يتضمن 3 محاور أساسية هي محور الغاز ومحور الكهرباء ومحور المواد البترولية، لافتًا إلى أهمية الاتفاقية بين مصر والمملكة العربية السعودية، الاتفاقية بين مصر وقبرص.

زيادة الدعم تجاوز 96 مليار جنيه بعد الإصلاح الاقتصادي

وأوضح الباحث الاقتصادي بمركز الفكر المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه قد يظن البعض أن الإصلاح الاقتصادي أقترن برفع الدعم، مثل رفع دعم الطاقة، لكن الحقيقة أن قيمة الدعم زادت، حيث كانت 237 مليار جنيه في موازنة 2014-2015، وبعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وصلت إلى 337 مليار جنيه، وهو ما يعني أن زيادة الدعم تجاوز 96 مليار جنيه.

وصول الدعم لمستحقيه

وأكد شادي على وصول الدعم لمستحقيه بعيدًا عن الطبقات الأكثر قدرة على الاستهلاك والطبقات الغنية، فامتلاك رد ل 5 سيارات لاند كروزر يستهلك بنزين يوميًا يستفيد من الدعم أكثر من مواطن لديه سيارة واحدة.