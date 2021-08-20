النواب اللبناني يهاجم رفع دعم الوقود ويطالب بسرعة تفعيل بطاقة التموين

دعا مجلس النواب اللبناني إلى الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وتفعيل البطاقة التموينية لدعم الأسر الفقيرة، التي أقر المجلس قانونها مؤخرا، بالإضافة إلى حماية السوق من المضاربات والاحتكار، فيما وجه أعضاؤه انتقادات حادة للقرار الذي سبق واتخذه حاكم مصرف لبنان، برفع دعم الوقود.

جاء ذلك في الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب اللبناني اليوم، برئاسة نبيه بري، رئيس المجلس، لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون، الخاصة بمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، بعد إعلان حاكم مصرف لبنان المركزي، رفع الدعم عن المواد الحياتية والحيوية، واتخاذ القرار أو الموقف أو الإجراء المناسب.

مناقشات حادة حول قرار رفع الدعم

وشهدت الجلسة مناقشة حادة حول قرار حاكم مصرف لبنان المركزي، حيث اعتبر النائب جبران باسيل، رئيس تكتل لبنان القوي – الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر، وهو الفريق السياسي لرئيس الجمهورية – أن قرار الحاكم فوضوي واتخذ بشكل انفرادي دون التنسيق مع رئاسة الجمهورية أو حكومة تصريف الأعمال، معتبرا أن رفع الدعم فجأة ودون تنسيق يهدد الأمن الاجتماعي.

وأضاف باسيل - الذي شغل منصب وزير الطاقة بين عامي 2011 و 2014 - أن الكتلة على موقفها الرافض لاستمرار الدعم الذي أعلنته منذ العام الماضي، حيث ترى الكتلة ضرورة أن يتحول إلى الأسر والأشخاص وليس إلى السلع.

مقترح بتقديم مساعدة اجتماعية لموظفي الدولة

وقدم «باسيل» مقترحا بتقديم مساعدة اجتماعية لموظفي الدولة والعسكريين لمساعدتهم على مواجهة أعباء رفع الدعم، داعيا إلى إصدار تسعيرة جديدة لسعر صرف الدولار في استيراد الوقود، بحيث لا تتعدى الـ6500 ليرة للبنزين، و8000 ليرة للمازوت.

وفي كلمته، لوح جبران باسيل، بأن مجلس النواب إن لم يتخذ موقفا يدعم رسالة رئيس الجمهورية فالأفضل الاستقالة، ورد رئيس مجلس النواب نبيه بري، قائلا إنه لا أحد يهدد المجلس النيابي على الإطلاق.

وعبر عدد من النواب وممثلي الكتل النيابية عن آرائهم في قرار مصرف لبنان برفع الدعم عن الوقود، حيث أكد النائب سمير الجسر عضو كتلة تيار المستقبل (الكتلة التيابية لتيار المستقبل برئاسة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري) أن سياسة الدعم التي اتبعت استفاد منها التجار والمهربين، معتبرا أن نتائج الدعم كانت اختفاء السلع من الأسواق، مشددا على أن تنفيذ البطاقة التمويلية وتحرير السوق هو الحل.

ودعا النائب أنور الخليل عضو كتلة التنمية والتحرير (الكتلة النيابية لحركة أمل برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري) إلى الإسراع بتشكيل الحكومة فورا لمعالجة المشاكل الاقتصادية والمالية والمعيشية، مشددا على ضرورة عدم المساس بأموال المودعين، مؤكدا رفض أي قانون يمس تلك الأموال التي تعد ملكية خاصة لأصحابها.

«الفرزلي»: تطبيق البطاقة التموينية غدا وليس بعد شهر

في السياق ذاته، قال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، إن تطبيق البطاقة التموينية يجب أن يكون غدا وليس بعد شهر، مشددا على أن قرار حاكم مصرف لبنان ليس فرديا، بل جاء جماعيا بعد اجتماع المجلس المركزي للمصرف.

وختم رئيس مجلس النواب نبيه بري، قائلا إن الحل في تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت وتطبيق البطاقة التموينية وتحرير السوق.