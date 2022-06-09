علاء عابد: المصريون يثقون في سياسة الرئيس للحفاظ على حقوقنا بمياه النيل

أكد علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، أهمية القضايا التي تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه، اليوم، مع وزيرة خارجية جمهورية تنزانيا ليبراتا مولا، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، ومشاركة مدير إدارة إفريقيا بوزارة الخارجية التنزانية خاصة فيما يتعلق بموقف مصر الثابت بالحفاظ على أمنها المائي، وعلى الحقوق التاريخية المكتسبة في مياه النيل، وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على نحو يصون حق الأجيال الحالية والمقبلة في مياه النيل المصدر الأساسي للمياه لمصر.

وأضاف «عابد» في بيانه، أن المصريين بجميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية يقفون خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، ويثقون ثقة كاملة وبلا حدود في سياساته في كل مايتعلق بملف سد النهضة، وعدم التفريط في حقوق مصر التاريخية بمياه النيل، مؤكدا أن العالم كله يعرف ويعي تماما الموقف المصري تجاه هذه القضية.

توليد الطاقة الكهرومائية في تنزانيا

وأشار إلى أن مصر حريصة على التعاون والتنسيق والعمل المشترك تجاه جميع القضايا التي تدعم العلاقات بين مصر وتنزانيا، مثمنا تصريحات وزيرة خارجية تنزانيا خلال لقائها مع الرئيس السيسي، والتي أكدت فيها تقدير تنزانيا الكبير لعلاقاتها التاريخية العميقة مع مصر، والحرص على الاستمرار في الارتقاء بأطر التعاون بين الجانبين، والتطلع للاستفادة من الخبرة المصرية العريضة في مجال المشروعات التنموية العملاقة، كما تضمنت الرسالة الإشارة إلى الموقف التنفيذي ومستجدات التعاون المشترك مع مصر لإنشاء سد «جوليوس نيريري» لتوليد الطاقة الكهرومائية في تنزانيا.

اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية المتميزة مع تنزانيا

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيسة التنزانية سامية حسن، معربا عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية المتميزة مع تنزانيا، ومشيدا بقوة الدفع التي تشهدها تلك العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، وما شهدته من تفعيل آليات التعاون المشترك في مختلف المجالات.