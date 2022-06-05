وكيل «خارجية الشيوخ»: دعم فرنسي لمصر في ملف سد النهضة

أكدت النائبة الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، أهمية العلاقات المصرية -الفرنسية.

دعم فرنسي لمصر في العديد من قضايا المنطقة

وقالت سليمان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك دعما فرنسيا لمصر في العديد من قضايا الشرق الأوسط، لا سيما في ظل قضية سد النهضة، لافتة إلى أن ذلك كان مثارا للحديث وذلك خلال استقبال اللجنة البرلمانية، اليوم، لعضو مجلس الشيوخ الفرنسي السيدة كاترين مورن دوسييه بمقر مجلس الشيوخ.

وأشارت الدكتورة سماء سليمان إلى أن الحديث تطرق في الاجتماع إلى المواقف الإثيوبية المتعلقة وانعكاس ذلك سلبا على مسار المفاوضات والتي منعت التوصل إلى اتفاق قانوني شامل وملزم لقواعد ملء وتشغيل السد وهو الأمر الذي سيؤدي إلى خلق حالة من عدم الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي والشرق الأوسط.

ضرر الإجراءات الأحادية التي تعتزم إثيوبيا اتخاذها

وحذرت الدكتورة سماء سليمان، خلال اللقاء، من ضرر الإجراءات الأحادية التي تعتزم إثيوبيا اتخاذها بما يمثل خرقا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015.

كما أشارت الدكتورة سماء سليمان إلى أن مصر تعول على قيام الجانب الفرنسي بدور أكثر فعالية لإقناع إثيوبيا بإبداء المرونة المطلوبة للتوصل إلى الاتفاق المنشود، وكذلك إلى آلية لتسوية النزاعات التي قد تنشأ عند اختلاف تفسير الاتفاق على قاعدة رابح - رابح التي تحقق مكسبا للجميع.

وشددت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ على تطلع مصر لمزيد من دعم الجانب الفرنسي لموقفنا من سد النهضة، وقالت وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ أن اللقاء تطرق إلى الحديث عن العديد من القضايا المشتركة والتي تحظى بتوافق بين الجانبين المصري والفرنسي.