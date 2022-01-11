مدبولي: مصر ستكون من أسرع أسواق الطاقة المتجددة غير الكهرومائية نموا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر ستكون من أسرع أسواق الطاقة المتجددة غير الكهرومائية، نموا، وستكون مصر من أكبر 5 دول بها 75% من الزيادة المتوقعة في إنتاج الطاقة المتجددة على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، وبالتالي العالم كله يرى أن جاذبية مصر للاستثمار في الطاقة المتجددة تزيد وترتفع بصورة عالية جدا، وأصبحت مصر من أفضل 20 دولة على مستوى العالم في القوانين والتشريعات التي تشجع موضوع الاستثمار بالطاقة الجديدة والمتجددة وقفزت مصر 20 مركزا في موضوع التعامل والسياسيات الخاصة بالتغيرات المناخية.

إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية في مصر

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال حديثه بجلسة «الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية»، أن مصر واحدة من أهم الدول التي ستكون منتجة للهيدروجين الأخضر، وهذا وفقا للوكالات العالمية، موضحا أن القيادة السياسية بمصر وجهت بضرورة وجود إطار مؤسسي يحكم هذا الموضوع حيث جرى إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء والجهات المعنية، لوضع العديد من المهام المهمة للتعامل مع التغيرات المناخية.

مصر بدأت وضع إنشاء خريطة تفاعلية لمخاطر التغير المناخي

وشرح «مدبولي» أن مصر تتحرك على 5 مسارات رئيسية، فعلى الرغم من مساهمة مصر القليلة في الانبعاثات إلا أن أغلبها كان في الطاقة التقليدية، ولكن بدأت مصر بالتحرك لترشيد الاستهلاكات والاستخدامات للطاقة التقليدية من البترول، والاتجاه بقوة لموضوع استغلال الغاز الطبيعي والطاقة الجديدة والمتجددة، وبدأ بالفعل العمل على الطاقات الجديدة والأقل انبعاثا للكربون والاعتماد عليها بشكل كامل، وتقليل عملية نقل الطاقة، ولذلك جرى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، ويجري تنفيذ مشروعات عملاقة في عملية التكيف أو عملية تخفيف حدة التغيرات المناخية وإصدار أول سندات خضراء بمنطقة الشرق الأوسط بناء على مشروعاتها وأصدرت مصر هذه السندات والعالم كله أشاد بهذا الموضوع.

واستكمل رئيس الوزراء: «مصر وضعت سياسات لتشجيع القطاع الخاص للدخول بقوة بهذا الموضوع من خلال تعريفة الكهرباء وتحويل المخلفات لطاقة، ومصر بدأت وضع إنشاء خريطة تفاعلية لمخاطر ظاهرة التغير المناخي في مصر».