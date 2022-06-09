مصرع 2 وإصابة 5 وتفحم سيارة اشتعلت فيها النار فجأة ببنها

لقيت سيدتان مصرعهما وأصيب 5 آخرون بإصابات متفرقة، نتيجة اشتعال النيران فجأة في سيارة أجرة لنقل الركاب «سوزوكي»، على طريق «بنها - ميت العطار»، بدائرة مركز بنها، في محافظة القليوبية، اليوم الخميس، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

جرى نقل جثتي المتوفين والمصابين إلى مستشفي بنها العام، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي لمعاينة الجثتين، والاستعلام عن حالة المصابين، وندب المعمل الجنائي لكشف ملابسات الحادث، الذي يرجح أنه بسبب ماس كهربائي، وصرحت النيابة بدفن جثتي المتوفين.

بلاغ باشتعال النيران في سيارة أجرة

تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية إخطاراً بورود بلاغات من الأهالي باشتعال النيران في سيارة «سوزوكي» أجرة على طريق «بنها - ميت العطار»، وإصابة 5 أشخاص ومصرع 2 من الركاب، كما تسبب الحادث في تفحم السيارة.

انتقلت قيادات مركز شرطة بنها إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث نتج عن اشتعال النيران بشكل مفاجئ في سيارة «سوزوكي»، أثناء سيرها على طريق «بنها - ميت العطار»، دائرة المركز، ما أسفر عن مصرع سيدتين من الركاب، وإصابة السائق وابنه و3 آخرين، تم نقلهم للمستشفى، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

أسماء ضحايا الحادث

وتبين أن أسماء ضحايا الحادث هم: «نجلا ف.»، 35 سنة، وأخرى تُدعى «صباح أ.»، لقيتا مصرعهما في الحادث، وأسماء المصابين هم: «شحات حميدة»، سائق السيارة، وابنه «محمد شحات حميدة»، و«عفيفي أشرف، وعيد إسلام، وأحمد السعداوي»، من ركاب السيارة، تم نقلهم إلى مستشفى بنها، وصرحت النيابة بدفن جثتي المتوفيتين، وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث.