التعليم تعلن بدء سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي المقبل 3 يوليو

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2022/2023 لطلاب الصفوف الأولى في جميع المراحل الدراسية بداية من يوم الأحد 3 يوليو.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، في خطاب هام وعاجل للمديريات التعليمية بجميع المحافظات، بالتنبيه على سرعة الانتهاء من تسجيل نتائج الامتحانات لجميع الطلاب سواء كان ( منتظم أو عمال أو منازل ) للعام الدراسي 2021/2022 لجميع الصفوف الدراسية التي يتم إعلانها تباعا.

تسجيل النتائج من خلال التطبيق الإلكتروني

وأكدت الوزارة تسجيل النتائج من خلال التطبيق الإلكتروني المعد لهذا الغرض، تمهيدًا للاعتماد الإلكتروني لنتائج الامتحانات وتحديث بيانات نقل الطلبة الصفوف الأعلى من خلال النظام الإلكتروني الخاص بذلك.

بدء تسجيل النتائج الأحد المقبل

وأضافت وزارة التربية والتعليم أنّه سيتم بدء تسجيل النتائج يوم الأحد الموافق 12 يونيو وحتى الخميس الموافق 30 يونيو، مع تأكيد قيام المدارس بالمراجعة والتدقيق لبيانات الطلاب عند تسجيل نتائج الامتحانات، مؤكدة أنه سيتم تحديث بيانات الطلاب وفقا للعام الدراسي 2022/2023 حسب نتائج الامتحانات التي سيتم تسجيلها لهم عن طريق المدارس.