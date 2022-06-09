كريم عبد العزيز وأحمد عز يتصدران بوستر فيلم كيرة والجن

طرحت شركة «سينرجي فيلمز»، بوستر جديد لفيلم «كيرة والجن»، المُرتقب عرضه في السينمات، اعتبارًا من يوم 30 يونيو الجاري، وذلك بعد فترة طويلة من التحضيرات والتصوير.

وتصدر الثنائي كريم عبد العزيز وأحمد عز، البوستر الدعائي لـ«كيرة والجن»، فيما تُسيطر حالة من الغموض والتشويق على المشهد.

تفاصيل شخصية كريم عبد العزيز وأحمد عز في كيرة والجن

كيرة والجن، مستوحى من أحداث حقيقية، ومأخوذ من رواية أحمد مراد التي صدرت بعنوان 1919، بطولة نخبة من النجوم من بينهم: كريم عبدالعزيز، وهند صبري، وأحمد عز وأحمد مالك، سيد رجب، أسماء أبواليزيد، والعمل من تأليف وسيناريو أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

ويقدم الفيلم كريم عبدالعزيز وأحمد عز من خلال شخصيتين حقيقيتين، هما «أحمد عبدالحي كيرة»، و«عبدالقادر الجن»، اللذين تدور حولهما قصة الفيلم، التي تحدث بعد وقوع حادثة «دنشواي» الشهيرة بين الضباط الإنجليز ومواطنين مصريين، وحكم على 21 متهمًا، وتمّ إعدام 4 من أهل قرية دنشواي، والحكم على 12 آخرين بالأشغال الشاقة.

القائمة الأولية لأفلام عيد الأضحى

يذكر أنّ الموزع السينمائي محمود الدفراوي، أكد لـ«الوطن»، أنه جرى التحضير لموسم أفلام عيد الأضحى، منذ أيام، كونه يأتي بالتزامن مع موسم الصيف وكذلك نهاية العام الدراسي، إذ سيكون موسماً سينمائياً قوياً.

وأوضح أنّه تأكد مُشاركة 3 أفلام حتى الآن، في موسم عيد الأضحى، وهم: «كيرة والجن» لكريم عبدالعزيز وأحمد عز، و«بحبك» لتامر حسنى، و«تسليم أهالى» لدنيا سمير غانم، وذلك بجانب مشاركة أفلام أخرى.