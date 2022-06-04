معلومات عن فيلم «كيرة والجن» قبل طرحه في دور العرض بعيد الأضحى

سيشهد سباق أفلام عيد الأضحى منافسة قوية، إذ جرى الإعلان عن عدد كبير من الأفلام المهمة التي ستخوض هذه المنافسة، كان من بينها فيلم «كيرة والجن» للثنائي كريم عبدالعزيز وأحمد عز.

كان صناع فيلم كيرة والجن قد أعلنوا أنَّه سينطلق عرضه يوم الخميس الموافق 30 يونيو فى جميع دور العرض، وذلك بعد أكثر من عامين على بدء تصويره، إذ أنَّه كان قد تمّ تأجيل طرحه لأكثر من مرة بسبب عدم الانتهاء من تصوير كل المشاهد الخاصة به.

تفاصيل فيلم كيرة والجن

وقبل طرحه، نستعرض أهم المعلومات عن فيلم كيرة والجن الذي جمع أكبر عدد من النجوم، إذ أنَّه أول عمل سينمائي يجمع الثنائي كريم عبدالعزيز وأحمد عز كما سيشاركهم عدد آخر من النجوم منهم هند صبري وسيد رجب وهدى المفتي وأمينة خليل وأسماء أبو اليزيد وغيرهم، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

يتحدث فيلم كيرة والجن عن فترة ثورة 1919، ويصف حالة الغليان التي كانت تشهدها الشوارع مع اندلاع ثورة 1919، ويجسّد عددًا من شخصيات المقاومة في ذلك التوقيت.

وتدور الأحداث حول شخصيتين الأولى هى شخصية أحمد عبدالحي «كيرة» الذي يجسد شخصيته الفنان كريم عبدالعزيز، أما الشخصية الثانية ضمن أحداث الفيلم فهي شخصية عبدالقادر الجن الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد عز.

أماكن تصوير فيلم كيرة والجن

كما أن فيلم كيرة والجن تمّ تصويره في عدد كبير من الأماكن المتفرقة منها داخل مصر كالقاهرة والأقصر ومنها خارج مصر مثل دولة المجر.

وكان قد تمّ طرح البرومو الخاص بالفيلم مساء أمس الجمعة، الذي جاء مليئا بالغموض والإثارة والتشويق ولم يكشف عن أي أحداث بصورة كاملة ولكنه كشف عن صورتين لبطلي العمل كريم عبدالعزيز وأحمد عز.