قيادات الجيش اللبناني يقدمون واجب العزاء لرامي عياش في والده

حرص عدد كبير من قيادات الجيش اللبناني ورجال الدولة اللبنانية، على تقديم واجب العزاء للفنان رامي عياش؛ في والده الذي رحل عن دنيانا يوم الاثنين الماضي، بعد صراع مع المرض.

عزاء والد رامي عياش على 3 أيام

كان الفنان رامي عياش قد دفن والده «رامز أبوالعياش» في منطقة بعقلين في محافظة جنوب لبنان، بعد أن ألقى نظرة الوداع عليه رفقة شقيقه رودني وشادي.

ويعد اليوم الخميس، هو اليوم الأخير في استقبال العزاء في الراحل، إذ يتم تقديم واجب العزاء اليوم في دار الطائفة الدرزية بمنطقة فردان، وهو اليوم الثالث في استقبال عن العزاء.

وكانت نسرين مديرة أعمال رامي عياش، أعلنت الخبر عبر حسابها بموقع «تويتر»، قائلة: «عمو رامز يا حبيبي كسرتني وزعلتني الله يرحمك، بعزي رامي الله يصبركن».

وعقب الوفاة تلقى عياش عددًا كبيرًا من برقيات التعزية والتغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها كانت من وائل كفوري الذي غرد له قائلًا: «الله يرحم الوالد وتكون نفسو بالسما، بعزّيك وبعزّي عيلتك وان شاء الله بتكون خاتمة الأحزان» وغردت إليسا قائلة: «تعازي القلبية الحارة لإلك ولعيلتك بمصابكن الأليم بفقدان والدك، كل الصلاة لروحو وتا ربنا يعطيكن الصبر وقوة التحمل بعد هالحزن، الله يخليلك محبينك».

رامي عياش يصور مسلسل العين بالعين

يذكر أن الفنان رامي عياش علم بخبر وفاة والده خلال تصوير مشاهده في مسلسله الجديد العين بالعين، الذي يتم تصويره في بيروت حاليًا.

مسلسل «العين بالعين» بطولة رامي عياش وسيرين عبدالنور، وإخراج رندة العلم، وتدور أحداثه في إطار الأكشن والإثارة.