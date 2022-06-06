نقابة الموسيقيين تنعى والد الفنان رامي عياش

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، والد الفنان اللبناني رامي عياش، الذي رحل عن دنيانا اليوم بعد صراع مع المرض.

وفاة والد رامي عياش في منطقة بعقلين اللبنانية

وقالت نقابة المهن الموسيقية في بيان لها: «ببالغ الحزن والأسي يشاطر الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية ومجلس إدارة النقابة الفنان رامي عياش لوفاة والده المغفور له بإذن الله داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وللأسرة الصبر والسلوان».

تشييع جثمان والد رامي عياش غدا

وأعلن الفنان رامي عياش استقبال التعازي في والده بعد الدفن في منزلهم بعقلين من الخامسة حتى السابعة مساء، أما العزاء يوم الأربعاء من الساعة 4 إلى 6 مساء، ويوم الخميس في دار الطائفة الدرزية بفردان من 11 صباحا حتى 5 مساء.

وأعلنت نسرين مديرة أعمال رامي عياش، عبر حسابها بموقع تويتر، وفاة والد رامي، قائلة: «عمو رامز يا حبيبي كسرتني وزعلتني الله يرحمك، بعزي رامي الله يصبركم».

رامي عياش يتلقى خبر وفاة والده خلال تصوير مسلسله الجديد

يذكر أن الفنان رامي عياش تلقى خبر وفاة والده خلال تصوير مشاهده في مسلسله الجديد العين بالعين، الذي يتم تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت.

مسلسل «العين بالعين» بطولة رامي عياش وسيرين عبدالنور، وإخراج رندة العلم، ومن إنتاج شركة صباح اخوان للمنتج صادق الصباح، وتدور أحداثه في إطار الأكشن والإثارة.