نجوم الفن ينعون وفاة والد رامي عياش: الله يرحمه وتكون خاتمة أحزانك

حرص عدد من الفنانين على تقديم التعزية للفنان رامي عياش في وفاة والده الذي رحل عن عالمنا مساء أمس في بيروت بعد صراعه مع المرض، كما قام بعيه عبر حسابها على «تويتر»، ونشر صورة لوالده وعلق عليها قائلًا: «الله معك بيّي حبيبي».

وقام الفنان وائل كفوري بمشاركة تغريدة رامي عياش التي أعلن خلالها عن وفاة والده، وعلق عليها قائلًا: «الله يرحم الوالد وتكون نفسو بالسما، بعزّيك وبعزّي عيلتك وان شاء الله بتكون خاتمة الأحزان».

إليسا ونوال الزغبي ينعيان والد رامي عياش

بينما نشرت الفنانة اللبنانية إليسا عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر» قائلة: «تعازي القلبية الحارة لإلك ولعيلتك بمصابكن الأليم بفقدان والدك، كل الصلاة لروحو وتا ربنا يعطيكن الصبر وقوة التحمل بعد هالحزن.. الله يخليلك محبينك».

كما كتبت الفنانة نوال الزغبي عبر حسابها بموقع التغريدات الشهير «تويتر» قائلة: «الله يرحمه وتكون خاتمة أحزانك رامي»، إضافة الفنانة جومانا مراد التي حرصت على تعزية رامي عياش وكتبت: «إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله، الله يرحمه برحمته ويغفرله ويجعل مثواه الجنة ويصبر قلبك يا حبيبي».

موعد ومكان صلاة الجنازة على والد رامي عياش

كان الفنان رامي عياش كشف عن موعد ومكان الصلاة على جثمان والده، حيث أشار أن الصلاة على جثمانه اليوم الساعة 11 صباحا في مسقط رأسه بعقلين بمحافظة جبل لبنان، بالإضافة إلى تلقيهم العزاء طوال 3 أيام.

حيث يتلقى «عياش» العزاء في والده اليوم في منزلهم بعقلين من الخامسة حتى السابعة مساء، بينما غدًا الأربعاء من الساعة 4 إلى 6 مساء، والخميس من 11 صباحا حتى 5 مساء في دار الطائفة الدرزية بفردان.