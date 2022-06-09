أحمد مجدي عن «الآنسة فرح»: زدت وزني 10 كيلو.. وشخصية شادي أثرت في حياتي

كشف الفنان أحمد مجدي تفاصيل الاستعداد لشخصية «شادي» في مسلسل الآنسة فرح، وكيف أثر الدور في حياته المهنية.

وكتب عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلا: «أول ما اتعرض عليا مسلسل الآنسة فرح تفاءلت بسبب العناية والمجهود المبذول في تقديم ملف واضح ومتماسك للعمل، ولما قعدت مع المنتجة سالي، واللي كنت متحمس جدًا، طلبت مني أزوّد وزني حوالي 10 كيلو».

أحمد مجدي: المسلسل أثر في حياتي

وتابع: «التحضير لشخصية شادي والشغل عليها لمدة 3 سنين أثّر في حياتي، وفي حياة اللي حواليا بأشكال كتيرة.. كنت محتاج أعمل نقلة على المستوى الجسدي والنفسي، والدور ساعدني في ده.. متشكر جدًا للإنتاج الجدع المخلص والناس الشاطرة اللي عارفة شغلها واللي اتعلمت منها كتير».

كما وجه الشكر لـ أسماء أبو اليزيد، قائلا: «الجميلة المحترمة اللي عشت معاها لحظات فنية وإنسانية سابت فيّا الأثر اللي بامثل عشان ألاقيه.. وشكرًا لرانيا ومريم وهبة وتامر وكيلاني وعارفة وكل اللي مثلوا في المسلسل.. اختيار الممثلين من أول لحظة لحد نهاية المسلسل، لو حتى هيعدّي بس قدام الكاميرا».

وتابع: « المسلسل بذل فيه مجهود كبير من وائل فرج وطاقم الإخراج.. اللي أضاف ليا كتير وأصبحوا أصدقاء حقيقيين.. وعمري ما أنسى حسن عتيق وإيمان من قسم الديكور والإكسسوار وكل الطاقم الجميل.. وعبد الرؤوف وديشا في التصوير والإضاءة وكل الشباب الجامد.. القائمة لا تنتهي! عمل أخد سنين وأتمنى نفضل نعمله على طول».

مسلسل الآنسة فرح

مسلسل «الآنسة فرح» من بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، بسنت النبرواي، هبة عبد العزيز، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، وهو من سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، وإخراج وائل فرج.