أحمد مجدي عن «الآنسة فرح»: زدت وزني 10 كيلو.. وشخصية شادي أثرت في حياتي
كتب:
ياسمين محمود
07:31 م | الخميس 09 يونيو 2022
أحمد وأسماء
كشف الفنان أحمد مجدي تفاصيل الاستعداد لشخصية «شادي» في مسلسل الآنسة فرح، وكيف أثر الدور في حياته المهنية.
وكتب عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلا: «أول ما اتعرض عليا مسلسل الآنسة فرح تفاءلت بسبب العناية والمجهود المبذول في تقديم ملف واضح ومتماسك للعمل، ولما قعدت مع المنتجة سالي، واللي كنت متحمس جدًا، طلبت مني أزوّد وزني حوالي 10 كيلو».
أحمد مجدي: المسلسل أثر في حياتي
وتابع: «التحضير لشخصية شادي والشغل عليها لمدة 3 سنين أثّر في حياتي، وفي حياة اللي حواليا بأشكال كتيرة.. كنت محتاج أعمل نقلة على المستوى الجسدي والنفسي، والدور ساعدني في ده.. متشكر جدًا للإنتاج الجدع المخلص والناس الشاطرة اللي عارفة شغلها واللي اتعلمت منها كتير».
كما وجه الشكر لـ أسماء أبو اليزيد، قائلا: «الجميلة المحترمة اللي عشت معاها لحظات فنية وإنسانية سابت فيّا الأثر اللي بامثل عشان ألاقيه.. وشكرًا لرانيا ومريم وهبة وتامر وكيلاني وعارفة وكل اللي مثلوا في المسلسل.. اختيار الممثلين من أول لحظة لحد نهاية المسلسل، لو حتى هيعدّي بس قدام الكاميرا».
وتابع: « المسلسل بذل فيه مجهود كبير من وائل فرج وطاقم الإخراج.. اللي أضاف ليا كتير وأصبحوا أصدقاء حقيقيين.. وعمري ما أنسى حسن عتيق وإيمان من قسم الديكور والإكسسوار وكل الطاقم الجميل.. وعبد الرؤوف وديشا في التصوير والإضاءة وكل الشباب الجامد.. القائمة لا تنتهي! عمل أخد سنين وأتمنى نفضل نعمله على طول».
مسلسل الآنسة فرح
مسلسل «الآنسة فرح» من بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، بسنت النبرواي، هبة عبد العزيز، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، وهو من سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، وإخراج وائل فرج.