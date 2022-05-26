مها أحمد بعد حصول زوجها مجدي كامل على الدكتوراه: شجعته وقدمتله وهو مسافر

أعربت الفنانة مها أحمد عن سعادتها البالغة، لحصول زوجها الفنان مجدي كامل على درجة الدكتوراه من المعهد العالي للفنون المسرحية، أحد معاهد أكاديمية الفنون، إذ ناقش رسالة الدكتوراه تحت اشراف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ورئيس أكاديمية الفنون السابق.

مها أحمد تكشف تفاصيل حصول زوجها على الدكتوراه

قالت مها أحمد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مجدي زوجها حصد تعب سنين، وأنها هي التي شجعته على هذه الخطوة عندما قدمت أوراقه، موضحة: «كان مسافر ولقيتهم عايزين معيدين في المعهد، فروحت قدمت ورقه، وهو جه من السفر اتفاجئ بقبوله في المعهد كمعيد، أنا سعيدة دلوقتي بعد ماخد الحمدلله الدكتوراه».

مها أحمد توضح علاقة رمضان صبحي بزوجها مجدي كامل

وعن حضور رمضان صبحي مناقشة رسالة الدكتوراه، قالت مها أحمد: «رمضان دا ابنه، ودايما بياخد راية في أي حاجة قبل ما يعملها، مش متفاجئة خالص إنه جه، هو بيحبنا واحنا بنحبه».

من هي مها أحمد؟

يذكر أن مها أحمد ممثلة مصرية من مواليد عام 1974، التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، عملت فى مسلسلات مثل «سوق مجرى العيون»، و«حلو الكلام» و«الدبابير» وهى طالبة، ثم قدمت مسرحية «شرم برم»، قدمت بعد ذلك مسلسلات من أبرزهم «الوتد»، و«أوبرا عايدة»، و«حديث الصباح والمساء»، و«ترويض الشرسة»، و«أبيض × أبيض» و«القضاء فى الإسلام»، واشتركت في أفلام سينمائية كثيرة منها «عبده مواسم»، و«لخمة راس»، و«الباشا تلميذ».